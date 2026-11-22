潮新闻 2026-11-22 09:29:03

记者日前从省发展改革委获悉，自2025年9月国务院批复杭甬温要素市场化配置综合改革试点以来，浙江取得阶段性成效，8个案例（杭州3个、宁波3个、温州2个）入选全国首批要素改革创新举措和经验做法。

记者日前从省发展改革委获悉，自2025年9月国务院批复杭甬温要素市场化配置综合改革试点以来，浙江取得阶段性成效，8个案例（杭州3个、宁波3个、温州2个）入选全国首批要素改革创新举措和经验做法。

苏巧将 摄

“浙江强化部门协同、三市联动，合力推动改革试点任务落地见效。”省发展改革委体制改革处相关负责人表示，一年来，浙江坚持落实“案例即路径”“同题共答”“清单化落地”工作思路，推动杭州做强数字经济、宁波做优“港口+制造业”、温州做实民营经济，差异化打造改革样本。

优化科技创新资源配置是改革试点的任务之一。杭州入选的“杭州市应用‘智者大模型’赋能技术要素改革 助力科技成果高效转化”案例，聚焦的就是企业技术需求征集难、科技成果评价难、供需精准匹配难等成果转化难题。目前，“智者大模型”已覆盖全国1000余个高校院所、115万余项科技成果，累计推进供需对接2000余次、促成200余个项目落地杭州。

在“宁波市创新空天地海要素协同配置模式 助力国家大宗商品资源配置枢纽建设”案例中，当地通过重整地面空间布局，技术赋能集约用地，创新开发地下空间，推动空天海域立体协同，北仑“两场”整治累计腾挪土地超4000亩，1号地下洞库节地率达90%，创新多式联运“一单制”服务，单个集装箱物流成本平均降低约500元。

在激发技术要素创新活力上，“温州市创新科技成果转化‘二次救济’风险减量模式 推动技术要素高效配置”案例入选。当地聚焦高校院所转化意愿低、企业承险能力弱、科技成果夭折多导致的“不敢转”难题，探索推出“政府引导、保险兜底、市场运作”协同机制。目前解决投保项目转化关键堵点问题18个，实现投保项目100%转化。

要素资源顺畅流动、高效配置，是推动高质量发展的应有之义。接下来，浙江将围绕六大要素领域持续推进制度创新，强化特色场景牵引，支持三市立足比较优势开展差异化改革探索，形成更多集成式改革成果。

来 源：潮新闻

原标题： 温州积极推进要素市场化配置改革 两个案例入选全国首批经验做法

记者 郑亚丽

本文转自：温州新闻网 66wz.com