温州队VS海宁队，门票即将开售！
温州发布 2026-11-22 10:16:59
11月24日（周二）19:00，2026浙江省城市篮球联赛，温州队将在温州体育中心体育馆主场迎战海宁队。本场赛事门票于11月22日（周日）19:00开票，大家设个闹钟，一起为温州队加油去！
购票攻略
购票时间
11月22日19:00
票价
18.8元、28.8元
购票渠道
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购票观赛须知
来 源：温州发布
原标题： 温州队VS海宁队，门票即将开售！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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