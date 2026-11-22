温州发布 2026-11-22 10:16:59

11月24日（周二）19:00，2026浙江省城市篮球联赛，温州队将在温州体育中心体育馆主场迎战海宁队。本场赛事门票于11月22日（周日）19:00开票，大家设个闹钟，一起为温州队加油去！

购票攻略

购票时间

11月22日19:00

票价

18.8元、28.8元

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购票观赛须知

来 源：温州发布

原标题： 温州队VS海宁队，门票即将开售！

本文转自：温州新闻网 66wz.com