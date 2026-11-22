潮新闻 2026-11-22 09:29:04

11月20日，首届历史经典产业博览会在杭州国际博览中心启幕。总部在温州市鹿城区的浙江启境科技有限公司新设业务主体，正式与浙江省文投集团之江经典文化有限公司签约共建历史经典产业出海、非遗文化出海。

图为“非遗宝”界面 受访者供图

11月20日，首届历史经典产业博览会在杭州国际博览中心启幕。本届博览会以“经典传承 新质兴业”为主题，由工业和信息化部工业文化发展中心、浙江省文化产业投资集团联合主办，聚焦人工智能赋能、产业出海、品牌塑造等前沿议题，搭建起历史经典产业展示交流、经贸对接、国际合作的国家级平台。

展会现场，一个值得关注的产业动作正在落地：总部在温州市鹿城区的浙江启境科技有限公司新设业务主体，正式与浙江省文投集团之江经典文化有限公司签约共建历史经典产业出海、非遗文化出海。

图为签约现场 受访者供图

而在21日进行的博览会平行专家对话现场，启境科技总经理、“非遗宝”AI文化出海平台负责人王学春，以《AI赋能历史经典产业出海：从文化传承到全球品牌》为题，给出了一套与之匹配的打法。

“过去我们出口的是产品，未来更要输出文化、内容、品牌和生活方式。”王学春开场即抛出一个现实问题：一位木雕大师、一位瓷器匠人、一位刺绣传承人，想被欧美日消费者看见，靠海外展会、国际代理、外贸渠道，成本高、传播慢、难持续。而AI正在把这条路径重写——

一是把文化内容生产的门槛打下来。过去做海外传播要配摄影、剪辑、外语、运营团队；现在通过AI，把匠人的图片、视频、口述资料转成多语言脚本、数字人配音、自动字幕，几天的工作压缩到几小时。“每一位手艺人都可以拥有自己的数字内容生产线。”

二是把全球分发的效率提上去。针对TikTok、YouTube、Instagram不同市场受众，AI不是做“中文视频翻英文”，而是重新组织叙事：一件龙泉青瓷，海外用户未必先关心它多少年历史，但会被一双手揉泥、一道釉色窑变深深吸引。先内容建立兴趣，再故事建立认知，最后产品完成转化。

三是把文化资源沉成数字资产。工艺影像、传承人口述、纹样图谱、技艺知识，经数字采集与语义建模进入“非遗宝”资源库，在合规授权下再开发为数字内容、文化IP和跨境商品——传播不再是一次性活动，而是可复用的产业链条。

图为演讲现场 受访者供图

这套思路并非纸上谈兵。启境科技已建成覆盖多国的海外社媒矩阵，累计粉丝超2800万，海外内容播放量破50亿次；旗下“非遗宝”平台贯通“数字采集—AI生成—多语翻译—智能分发—跨境转化”全链路。此次与浙文投之江经典文化有限公司出海业务合作后，将把杭绣、西湖绸伞、木雕、陶瓷等等经典产业，从“去海外摆几天展”升级为“全年在海外算法里被看见”。

“AI不是替代匠人，是帮经典被世界看见。”王学春在对话中强调，真正决定一款瓯窑、一幅瓯绣走多远的，仍是技艺本身与时间沉淀的文化价值；AI负责修桥，桥那头得站着真东西。

演讲刚一结束便吸引了来自海内外的客商及合作伙伴的关注目光和合作邀请。联合国贸发会顾问，来自文莱的艾哈迈德赛义德巴德里斯先生更是当场发出了进行文化内容合作的邀请：“但愿每一门值得留下的老手艺，都有一扇通向全球生活的窗。 ”

来 源：潮新闻

原标题： 鹿城企业把“非遗宝”带上国家级展台 AI正重写历史经典的出海剧本

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com