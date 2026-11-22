温州发布 2026-11-22 10:17:18

今天我们迎来小雪节气。周末阳光在线，晴好相伴，接下来好天气还会持续吗？一起来关注。

今天我们迎来小雪节气。周末阳光在线，晴好相伴，接下来好天气还会持续吗？一起来关注。

郑鹏 摄

温州天气趋势

受冷空气影响

今天（22日）早晨

最低气温6~8℃，山区3~5℃

局部有霜或暗霜

高山地区-1~1℃，有霜冻

白天有阳光加持，回温较快

最高气温在18℃左右

大家要注意及时增添衣物谨防感冒

市区逐日天气播报

11月22日（周日）：

晴到多云 7～18℃

11月23日（周一）：

多云到阴转小雨，夜里阴有小到中雨 10～20℃

11月24日（周二）：

雨渐止转阴到多云 13～18℃

11月25日（周三）：

多云，夜里局部阴有小雨 9～16℃

11月26日（周四）：

阴转多云 13～20℃

11月27日（周五）：

晴到少云 11～23℃

小雪时令农产品

郑鹏 摄

瓯柑是我国著名的地方传统柑橘品种，也是温州重要特产。瓯海是瓯柑主要种植地，其中三垟（南仙垟）一带的瓯柑最出名。在瓯柑原产地有个铁定的采摘规律，每年小雪节气前后是瓯柑采摘季，持续采摘大约半个月。小雪节气采摘的果实易贮藏。

糯米山药是温州市文成县特有的优良地方品种，文成糯米山药烹调后吃起来媲美年糕、糯米饭，因此俗称“糯米山药”。糯米山药越老越糯，越糯越好吃，每年的11月中下旬开始，是糯米山药的采收季。目前，在温州还有泰顺、瑞安等地也有引种糯米山药。

小雪养生

1

多食粥汤

冬天多食热粥有益健康，如有养心除烦作用的小麦粥、消食化痰的萝卜粥、益气养阴的大枣粥等。鸡汤有很好的补虚功效，冬季多喝有助于提高人体免疫力。鱼汤则有健脾开胃、止咳平喘等功能。

2

多饮热水

多饮水可以促进新陈代谢。最好在每天清晨空腹喝一杯温开水，还能降低血液粘度，预防心脑血管疾病。蜂蜜水可润燥解毒，白萝卜水能清热利尿，梨水可以润肺止咳，都是这个时节不错的选择。

3

勤于运动

小雪过后，虽然气温更低，但积极锻炼也不要放松。适宜的运动能让全身各个部位活动起来，促进血液循环。但也不可运动过度，大量的出汗会“发泄阳气”，起到相反的作用。

来 源：温州发布

原标题： 今天适合吃这些

本文转自：温州新闻网 66wz.com