今天迎来小雪节气，适合吃这些
今天我们迎来小雪节气。周末阳光在线，晴好相伴，接下来好天气还会持续吗？一起来关注。
郑鹏 摄
温州天气趋势
受冷空气影响
今天（22日）早晨
最低气温6~8℃，山区3~5℃
局部有霜或暗霜
高山地区-1~1℃，有霜冻
白天有阳光加持，回温较快
最高气温在18℃左右
大家要注意及时增添衣物谨防感冒
市区逐日天气播报
11月22日（周日）：
晴到多云 7～18℃
11月23日（周一）：
多云到阴转小雨，夜里阴有小到中雨 10～20℃
11月24日（周二）：
雨渐止转阴到多云 13～18℃
11月25日（周三）：
多云，夜里局部阴有小雨 9～16℃
11月26日（周四）：
阴转多云 13～20℃
11月27日（周五）：
晴到少云 11～23℃
小雪时令农产品
郑鹏 摄
瓯柑是我国著名的地方传统柑橘品种，也是温州重要特产。瓯海是瓯柑主要种植地，其中三垟（南仙垟）一带的瓯柑最出名。在瓯柑原产地有个铁定的采摘规律，每年小雪节气前后是瓯柑采摘季，持续采摘大约半个月。小雪节气采摘的果实易贮藏。
糯米山药是温州市文成县特有的优良地方品种，文成糯米山药烹调后吃起来媲美年糕、糯米饭，因此俗称“糯米山药”。糯米山药越老越糯，越糯越好吃，每年的11月中下旬开始，是糯米山药的采收季。目前，在温州还有泰顺、瑞安等地也有引种糯米山药。
小雪养生
1
多食粥汤
冬天多食热粥有益健康，如有养心除烦作用的小麦粥、消食化痰的萝卜粥、益气养阴的大枣粥等。鸡汤有很好的补虚功效，冬季多喝有助于提高人体免疫力。鱼汤则有健脾开胃、止咳平喘等功能。
2
多饮热水
多饮水可以促进新陈代谢。最好在每天清晨空腹喝一杯温开水，还能降低血液粘度，预防心脑血管疾病。蜂蜜水可润燥解毒，白萝卜水能清热利尿，梨水可以润肺止咳，都是这个时节不错的选择。
3
勤于运动
小雪过后，虽然气温更低，但积极锻炼也不要放松。适宜的运动能让全身各个部位活动起来，促进血液循环。但也不可运动过度，大量的出汗会“发泄阳气”，起到相反的作用。
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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