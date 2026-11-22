潮新闻 2026-11-22 09:29:03

平阳县首批6名外省网约配送员全部通过审核，平阳成为温州市首个通过保障性租赁住房政策破题“异地签约”骑手住房难的地区。

“跑了6年，第一次觉得在平阳有了自己的家。”近日，河南南阳人马帅强搬进平阳县万全镇万全和居小区的新家，同批入住的还有河南洛阳人黄月涛。至此，平阳县首批6名外省网约配送员全部通过审核，平阳也成为温州市首个通过保障性租赁住房政策破题“异地签约”骑手住房难的地区。

万全和居。记者 项锐 摄

按《平阳县加快发展保障性租赁住房实施方案》（下称《方案》），申请人须与本县用人单位签订劳动合同，并以用人单位名义缴纳社会养老保险或个人所得税。这一口径本为筛出真正在平阳工作的人，实际执行中却把大量在平阳就业的骑手挡在门外。

“外卖行业普遍存在异地签约、本地从业的情况。”平阳县委社会工作部相关负责人介绍，对新就业群体的调研发现，《方案》的申请准入条件存在一定局限，不符合保障性租赁住房缓解在平阳无房且稳定就业的新市民、青年人等群体住房困难的本意。

今年以来，平阳县委社会工作部、县住建局联合牵头，县市监局、属地乡镇协同会商破题。第一步破“签约地”单一认定，不再唯劳动合同主体，改由乡镇上门核实是否为站点队员、市监核验平台与本地站点关联关系，通过站点实际用工证明、日常考勤、接单记录、属地管理关系综合认定“在平阳稳定从业”。第二步补“社保地”适配缺口，不再将本县社保作为唯一准入要件，实行参保凭证多元认定，工伤保险、个税缴纳记录、公积金缴纳均可作为参保佐证，同步建立入住后动态复核机制。

“我们不破坏在平阳稳定从业这个申请准入大前提，但在认定审核方式上更加灵活，更符合新就业群体的从业模式。”平阳县住建局住房保障科科长陈丽娜说。

马帅强在平阳做外卖配送员已有6年，此前一家四口租住两室一厅，30多平方米，年租金14700元。两个正读小学的儿子一间房，夫妻俩一间房，转身都显局促。如今这套保租房近50平方米，年租金6032元含物业费。“负担一下子轻了不少，生活环境也有了质的提升。”马帅强说。

万全和居。受访者供图

万全和居总用地近2万平方米，6栋高层，775套房源全部为保障性租赁住房，8月25日启动签约交付，目前已租出430套，预登记人数超过房源总数。记者在小区里走了一圈，地面非机动车充电车棚、儿童游乐区、地下停车场、室外体育健身场地均已投用，傍晚有孩子在游乐区里跑。屋内热水器、冰箱、空调、燃气灶一应配齐。“这次搬家除了随身物品和衣服，基本就是拎包入住。”马帅强说。

眼下，万全和居一楼架空层正在改造，公共客厅、公共厨房、共享空间都将陆续投用。“以前租房，最怕房东说不租了。”他说，现在签了合同，孩子上学的路也没变，心里踏实了。目前，平阳已开通新就业群体保租房专属申请通道，有需求者可到县委社会工作部或县住建局申请。

来 源：潮新闻

原标题： 不再唯劳动合同 平阳异地签约外卖骑手住进保租房

记者 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com