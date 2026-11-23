温州都市报 2026-11-23 08:37:00

记者从铁路部门了解到，12月1日起，铁路客运电子发票服务将优化升级。以后在12306上帮家人、同事买了票，也能直接线上代开发票了。

温州网讯 经常出差、坐高铁报销的人注意了。记者从铁路部门了解到，12月1日起，铁路客运电子发票服务将优化升级。以后在12306上帮家人、同事买了票，也能直接线上代开发票了。

11月4日，国家税务总局、国铁集团联合发布公告，决定自2026年12月1日起优化铁路电子发票服务。2025 年10月1日起，全国铁路已全面使用电子发票，与纸质发票具有同等法律效力，可作为报销入账、增值税抵扣凭证。这次优化，主要回应旅客反映集中的几个问题。

变化一：购票人可以给乘车人线上开票。新规实施后，购票人通过12306为乘车人办理购票、退票、改签后，只要在行程结束或退票、改签办理之日起180天内，都能在12306“电子发票”服务专区，直接为乘车人线上开票。家长给孩子买票、同事帮忙代买，报销都省事了。

变化二：发票新增白底样式。此前电子发票为蓝底，不少旅客反映打印出来报销时辨识度不够。新规新增白底样式，票面要素不变，蓝底样式继续保留，旅客可按需自选。

变化三：明确了开票主体。公告特别提醒：国铁集团所属运输企业、非控股合资公司及地方铁路企业，才是电子发票的开具、交付主体；12306是中国铁路唯一官方售票平台，也是提供电子发票的唯一正规渠道，任何第三方平台和个人都不得提供铁路电子发票的开具、交付、下载服务，且 12306从未与任何第三方平台合作。旅客别在第三方票务平台上找“代开发票”，谨防信息泄露。

铁路部门提醒：一次行程只能开一张电子发票；若填错抬头、企业信息变更，在180天时限内最多可换开3次。不会用手机的老年人，仍可凭购票身份证到车站售票窗口或自动售票机领取“扫码开票单”，再用12306扫码补全信息开票。

详细业务流程，旅客可留意 12306App、车站公告及“中国铁路”官方微信公众号。

来 源：温州都市报

原标题： 帮人买高铁票也能代开发票了 铁路电子发票新规12月1日起执行

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com