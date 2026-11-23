温州日报 2026-11-23 08:28:00

近日，在土耳其安塔利亚《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）上，一份来自中国温州的“无废”实践——《蒲鞋市街道绿园社区无废城市建设一米菜园与堆肥》惊艳亮相，吸引了多国与会者的目光。

温州网讯 近日，在土耳其安塔利亚《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）上，一份来自中国温州的“无废”实践——《蒲鞋市街道绿园社区无废城市建设一米菜园与堆肥》惊艳亮相，吸引了多国与会者的目光。该案例还分别于11月16日、11月19日入选2026年《美丽中国·绿色空间使用者年鉴》和2026年清华大学全球青年气候周“美丽中国·青年说”宣教案例。

这个建成年代久远的老旧社区，何以站上联合国大舞台？答案藏在绿园社区一方方“一米菜园”里。

如今的绿园社区，不再有东一块西一块的私垦菜地，废弃绿化带与闲置空地也已不见杂草丛生的旧貌，取而代之的是分区规整的公共种植区与共享管护区，200个蚯蚓塔半埋在草地上，厨余垃圾厌氧发酵，再经蚯蚓分解，最终化作“一米菜园”里的生态有机肥。“垃圾变沃土、沃土养菜园”，一条循环生态闭环在社区内部有序运转。

“以前居民总爱私垦菜地，我们清一次反弹一次，投诉电话就没停过。后来我们想明白了，光靠‘一刀切’清理不行，得挨家挨户走访，坐下来听听居民的想法。”绿园社区相关工作人员告诉记者。

于是，议事协商会移至楼道召开，居民由被治理对象转变为治理参与者，闲置空地、废弃绿化带一并盘活利用，统一改造、配套跟进。为此，社区推广三明治堆肥法、红糖酵素自制技术；引入生活化生态治理手段，全域投放200个蚯蚓塔并建立居民认领管护机制。

“引入蚯蚓塔，可以分解发酵后的厨余垃圾，蚯蚓粪是腐殖质含量高的优质有机肥，孔洞渗出的‘蚯蚓茶’也是液体肥，蚯蚓钻洞还能增加土壤孔隙和透气性，因常年踩踏而板结的园土两三年就能松软下来，还能彻底解决传统农家肥异味扰民、污染环境等问题。”该工作人员细数“厨余垃圾厌氧发酵+蚯蚓塔分解+一米菜园”种植生态循环模式的各项优点。

更重要的是，方寸菜园还突破单一绿化功能，构建起“老年康养、邻里共治、青少年劳动教育”三位一体功能体系：老年居民有了合规农耕场地，农耕情怀得以安放；邻里通过蔬果共享、轮流管护形成互助新风尚；青少年则在翻土、堆肥、管护的农耕实践中亲近自然。

支撑这套模式行稳致远的，是《一米菜园管理公约》。依靠公约，绿园社区建立长效自治制度，形成“居民自管、志愿监督、社区赋能、校社联动”的常态化运行机制，无需高额运维成本。该模式适配各类老旧小区场景，简单易落地、可快速推广复制，为城市老旧小区精细化微治理提供了优秀实践样本。目前，绿园社区联动学校常态化开展生态研学、农耕实践，累计服务覆盖3个小区、惠及群众1.5万余人次。

来 源：温州日报

原标题： “方寸菜园”登上联合国大舞台

温州绿园社区“无废”案例亮相《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方大会

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com