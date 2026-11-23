温州日报 2026-11-23 08:22:00

11月22日，第七届长三角国际文化产业博览会在上海落下帷幕。四天里，温州展团不仅交出了亮眼的现场零售数据，更在产业对接方面收获颇丰。

温州网讯 11月22日，第七届长三角国际文化产业博览会在上海落下帷幕。四天里，温州展团不仅交出了亮眼的现场零售数据，更在产业对接方面收获颇丰。据统计，本次参展的“潮玩温州”展区温企与独立设馆的“鹿城馆”，累计达成意向订单金额超4800万元。

届会上，本土原创IP的强势崛起与商业变现能力尤为瞩目。从“传统代工”到“IP原创”，长三角客商对“温州制造”的认知正发生转变。苍南县旅游投资集团有限公司与温州喜又文化创意有限公司联手亮相。喜又文化总经理卢乐乐透露，展会期间她接连添加了60余位意向客户，收获意向订单金额高达1000万元。这份成绩单中，不仅有上海地铁、浙江日报、吾悦广场、大悦城等企业与机构，更有远道而来的新疆赛里木湖、蚌埠文旅局等外地单位。卢乐乐表示，未来计划在长三角布局快闪店，目前上海已有几家商场抛出橄榄枝并给出优惠政策。

在潮玩与供应链赛道，温企同样展现出了硬核实力。浙江奇境魔方动漫有限公司首发的3款不同IP新品手表深受欢迎，奇境魔方动漫九九又品牌电商经理常超表示这几款手表后期将以盲盒形式上线。温州亚博有机玻璃有限公司则凭借一站式落地能力，对接了上海海昌文旅、湖南省动漫游戏协会、故宫文创、得力文具等50余家客户，达成意向订单金额300万元。凭借丰富的IP矩阵和精湛工艺，骑形（龙港）科技发展有限公司吸引了大批专业客商，并与七猫小说等IP方开展洽谈，展现了龙港产业带的制造底气。“长三角不少客商特意过来了解我们的印刷工艺。这次参展也很好地展示了我们龙港产业带支撑下的全链路制造能力。”公司展会现场负责人郑女士表示。

传统制造向文创智造的转身也结出了硕果。浙江苍南县金乡徽章厂四天对接了百余家意向客户，达成意向合作订单50家，包括李叔同纪念馆、灶火英雄等，意向金额500万元。销售总监郭成旻坦言：“温州制造正走向品质、创新、品牌化，我们有能力成为文创品牌背后的‘合伙人’。”温州禀赋工艺品制造有限公司活动负责人黄女士介绍，展会上王者荣耀联名小立牌成为现场转化率最高的爆款，故宫联名非遗文创也备受追捧，多人询问希望单独售卖，连品牌与故宫合作的精美物料袋都吸引了大批观众争相领取。

除了“潮玩温州”展区的青春灵动，独立设馆的“鹿城馆”则展现了温州深厚的文化底蕴与“文化+科技”新业态。展期实现线上线下销售16.6万元，意向合作金额达913.3万元。展会期间，吴家老宅沉浸式话剧巡演及市场化复制推广、斗城AI时空游、历史经典产业AI元宇宙平台等项目首发首秀，烤鸭木雕、瓯塑《千里江山图》、瓯窑青云系列等非遗精品集中亮相。在商务对接上，不仅促成了上海云行服饰采购瓯绣双面绣，还达成了南通文旅局龙信广场文旅演艺新空间复刻、印尼华侨家族AIGC定制、上海豫园洽谈代理销售等意向合作。

来 源：温州日报

原标题： 从“传统代工”到“IP原创”，达成意向订单超4800万元

温州展团“圈粉”长三角文博会

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com