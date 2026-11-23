本周浙BA 苍南队有望夺小组第一
温州都市报 2026-11-23 08:37:00
本周，温州队、苍南队、瑞安队将再度出击浙BA省级争霸赛小组赛。目前苍南队与富阳队积分紧咬，由于苍南队在相互战绩上小分占优，本场只要战胜义乌队，便可锁定小组第一。
温州网讯 本周，温州队、苍南队、瑞安队将再度出击浙BA省级争霸赛小组赛。
11月24日，温州队主场迎战海宁队。由于温州队小组赛最后一轮轮空，这场比赛也是温州队小组赛的收官之战。对手海宁队目前排名C组倒数第一，实力上温州队占据明显优势。上周客场不敌宁海队后，温州队的C组头名之争还需看宁海队接下来两场比赛的结果。
11月27日，苍南队主场迎战义乌队。上一轮苍南队、富阳队同时输球，D组头名悬念得以延续。目前苍南队与富阳队积分紧咬，由于苍南队在相互战绩上小分占优，本场只要战胜义乌队，便可锁定小组第一。
11月28日，瑞安队主场对阵绍兴队。此前瑞安队曾在客场不敌绍兴队，加上上一场比赛中主力中锋戴子特受伤，球队阵容受到一定影响。绍兴队目前排在小组第五，与前面的临海队仅差一个胜场，此役必然会放手一搏。
上周，温州三队在浙BA省级争霸赛小组赛中遭遇开赛以来的首次三战皆败。瑞安队主场不敌永康队，苍南队客场负于宁波队，温州队同样在客场输给了宁海队。
来 源：温州都市报
原标题： 本周浙BA 苍南队有望夺小组第一
记者 严嘉瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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