温州都市报 2026-11-23 08:28:00

温州茶与茶文化发展专题交流会11月20日举行。来自省内的茶文化、茶产业、茶科技领域专家学者与业界代表与会，围绕温州茶历史文脉挖掘、产业动能激活、品牌价值提升等议题展开研讨。

温州网讯 温州茶与茶文化发展专题交流会11月20日举行。来自省内的茶文化、茶产业、茶科技领域专家学者与业界代表与会，围绕温州茶历史文脉挖掘、产业动能激活、品牌价值提升等议题展开研讨。与会专家认为，温州茶产业的核心发展密码，在于人文底蕴与实体经济的深度融合，深厚的茶文化底蕴为茶产业高质量发展提供了持久内生动力。下一步，温州要聚力推动茶文化从传统记忆焕发现代价值，让温州好茶从地方特色走向全国乃至世界。

温州拥有得天独厚的生态禀赋，孕育出“早、嫩、鲜”的特色好茶，积淀了深厚的千年茶文脉。此次交流会旨在深入践行“三茶”统筹发展重要理念，推动温州茶文化活化传承、茶产业提质升级、茶科技赋能增效。交流会由中国国际茶文化研究会指导，温州市茶文化研究会主办。

温州市茶文化研究会会长陈作荣出席活动并致辞。他从温州千年茶文脉传承底蕴、市茶文化研究会履职实践成效、“三茶”统筹高质量发展愿景三个维度，系统阐释了以文化赋能、以文脉兴业、以品质赋能的温州茶产业特色发展路径。

中国国际茶文化研究会驻会副会长张仲灿立足全国茶产业发展大局、聚焦浙江茶产业发展优势，解读“三茶”统筹发展的时代内涵，点明新时代温州茶产业发展的独特使命与方向。

在历史文脉挖掘方面，湖州陆羽茶文化研究会荣誉副会长张西廷以《茶经》“永嘉县东三百里有白茶山”地望考辨为主题，通过史料考据论证雁荡山区域与古籍所载白茶山地望高度契合，夯实了温州茶的历史文脉根基。温州市瓯窑学会会长张仁梳理晋代东瓯窑与缥瓷发展脉络，还原“器择陶拣、出自东瓯”的历史原貌，展现温州茶与瓯窑器艺相融共生的千年底蕴。宁波市文史研究馆馆员竺济法梳理隋代永嘉白茶山历史渊源及唐宋高僧茶禅公案，丰富了温州茶禅文化内涵。温州文史馆馆员张声和以历代文人茶诗为切入点，勾勒跨越千年的温州茶事图景。几位专家的发言，从不同侧面彰显了温州茶文化的人文底蕴。

在产业动能激活与品牌价值提升方面，浙江省农业农村厅茶叶首席专家、研究员俞燎远围绕品牌塑造、差异化发展、精深加工、科创人才、茶文旅融合提出务实建议，助力温州茶产业转型升级。温州市农业科学研究院康华靖系统梳理“温州早茶”品牌发展历程，研判品牌未来发展趋势。浙江工贸职业技术学院教师瞿小丹聚焦产业创新，探索“茶+”文旅、文创、消费的跨界融合新模式。这些建议为温州茶产业提质升级提供了务实思路。

交流会还举行了“谁说温州无好茶”专题沙龙访谈。温州文史馆馆员孙金辉、温州大学国际教育学院副教授阚文文、乐清能仁村茶叶合作社理事长林义春、市供销社党委委员朱永明、平阳县农业农村局工作人员叶丽琴等围绕“好茶有根”“好茶有声”“好茶有路”三个层次层层递进、深入探讨。

来 源：温州都市报

原标题： 千年文脉如何沏出“温州好茶”？这场专题交流会给出答案

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com