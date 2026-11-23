温州日报 2026-11-23 10:05:00

近日，2026中国石墨烯材料应用博览会暨中国国际石墨烯创新大会在温州举行，与会专家、企业家从各自角度展望了“石墨烯+”带来的诸多可能性。

温州网讯 作为目前已知最薄、力学强度最高且具备卓越导电与导热性能的新型纳米材料，石墨烯被誉为“新材料之王”。从实验室探索阶段到技术迭代与产业化落地并行推进，在技术创新与生态协同合力推动下，石墨烯产业将如何影响未来产业？

近日，2026中国石墨烯材料应用博览会暨中国国际石墨烯创新大会在温州举行，与会专家、企业家从各自角度展望了“石墨烯+”带来的诸多可能性。

石墨烯已从技术突破迈向场景定义

中国石墨烯产业技术创新战略联盟理事长李义春在《石墨烯赋能未来产业》专题报告中表示，石墨烯的产业探索经历了“能做出来—找到场景—批量导入—成为刚需—撑起增长”的发展历程，持续引领新的增长点。随着人工智能驱动材料科学成为材料研发的核心新范式，石墨烯行业已进入“下半场”，材料研发正从“试错法”转变为“精准设计”。

报告提出，石墨烯行业已经越过“能不能做出来”的阶段，正进入“谁做得更好”“用在哪、谁定义”的新阶段，决定石墨烯竞争力的关键在于能否稳定地、经济地、大批量地用起来，相较于规模，更重要的是产品的市场渗透率和产业转化率。下一个十年，石墨烯领域主要比拼两件事：高端应用与全球创新资源。

随着石墨烯走出实验室，迈入规模化商业化落地的黄金周期，各个领域的创新应用不断涌现。报告指出，石墨烯在推动汽车、电热、建材等传统产业“焕新”的同时，也在支撑新能源、电子信息、光通信等未来产业创新发展。尤其是当前AI算力持续井喷，散热正成为制约芯片性能与设备稳定的关键瓶颈，石墨烯热界面材料凭借性能和生产工艺优势，正被规模化应用于芯片散热场景。

温州以链主带动打造“石墨烯+”生态圈

大批龙头企业纷纷入局石墨烯赛道推动应用落地，也深刻影响着石墨烯产业的发展走向，本次大会主办方之一的正泰集团便是其中的代表。正泰集团董事长南存辉在致辞中表示，经过十余年持续深耕石墨烯技术研发与场景转化，目前正泰已构建起涵盖平台研发、中试熟化、产业落地、场景应用的全链条创新体系。

据介绍，目前正泰已建成石墨烯复合材料检测中心、石墨烯应用与工程中心、先进锂离子试验室等四大专业化研发平台，成功孵化泰镒材料、泰钰表面处理、泰睿锂电三家产业化主体，打通从基础研究到规模化量产的完整闭环，形成“研发平台+创新载体+产业公司”一体化发展生态，在石墨烯复合改性、精密制备、绿色工艺等核心领域，实现多项关键技术自主突破，真正让前沿材料走出实验室、走向大产业、落地现实场景。

将创新成果应用于电气装备，正泰以石墨烯复合材料赋能低压断路器、接触器等核心终端产品，近四年累计配套应用已超6亿台；在新能源动力领域，正泰研发的石墨烯聚合物高性能固/半固态电池已实现稳定量产，能量密度达到400瓦时/千克（Wh/kg），同等工况下续航能力提升30%；在工业重防腐领域，正泰研制的石墨烯锌粉涂料中性盐雾测试超12000小时，高端复合涂层耐候性能突破20000小时……

“石墨烯产业正从技术探索、单点试点，迈入场景爆发、生态共建、价值释放的全新阶段。”南存辉表示，正泰将持续拓展石墨烯在电力电子装备、智算中心、新能源储能、高端制造、绿色防腐、智能终端等领域的规模化场景，推动石墨烯产业高端化、智能化、绿色化发展。

据介绍，近年来以石墨烯为代表的新型碳纳米材料产业在温州快速崛起，覆盖发、输、存、变、用全链条的温州电气产业，为石墨烯的技术创新和发展壮大提供了最佳试验场和广阔大舞台。在正泰集团等链主企业的带动下，温州企业纷纷从高导电铜复合材料涂层、散热触点材料等应用切入，持续拓展石墨烯在电子信息、新能源、节能环保等领域的示范应用，优秀的石墨烯应用企业不断涌现，石墨烯研发高能级平台加快落地，石墨烯这一新兴产业正在温州落地生根、开花结果。

来 源：温州日报

原标题： 石墨烯产业进入下半场 看温企如何提前“卡位”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com