温州日报 2026-11-23 08:22:00

11月22日晚，中国鞋都文化广场灯光璀璨、潮韵涌动。品牌秀、趋势秀、数智秀、生活场景秀四场主题秀演轮番登场，拉开温州西部时尚城全球招商大会暨2026温州国际时尚系列活动的帷幕。

温州网讯 11月22日晚，中国鞋都文化广场灯光璀璨、潮韵涌动。品牌秀、趋势秀、数智秀、生活场景秀四场主题秀演轮番登场，拉开温州西部时尚城全球招商大会暨2026温州国际时尚系列活动的帷幕。

活动以“时尚温州·一脉风华”为主题，紧扣建设“中国时尚产业之都”目标，聚力链接全球资源，助推鞋服等传统优势产业向品牌化、数字化、国际化时尚产业迭代升级。

活动现场，10位全球招商大使获颁聘书，2026温州国际时尚系列活动同步启动；产业、人才、科创三类项目集中签约，一批项目、人才与科技成果落地鹿城。大会还启动2027中国鞋都春季订货会、第三届“红靴奖”中国国际鞋类设计大赛等活动；成立温州市“智能+”赋能时尚软件联盟，公布鞋靴智能辅助设计、数字化生产管控、智能穿戴健康设备等7项鞋革科技成果。

时尚大秀将活动推向高潮。现场既有本土鞋履材质与潮流配色的展示，也有原创设计与智能制鞋的场景化呈现，还有童趣与潮趣交织的生活化表达，四场大秀层层递进，让现场观众感受到“温州时尚”的魅力。

据介绍，鹿城区将以温州西部时尚城建设为战略支点，持续引进集聚全球顶尖设计资源、前沿科创力量、高层次产业人才与国际市场渠道，推动创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，以产业平台能级提升带动区域时尚产业整体跃升，为温州打造“中国时尚产业之都”贡献力量。

来 源：温州日报

原标题： 鞋都之夜秀时尚 全球招商聚动能

温州西部时尚城全球招商大会昨举行

记者 黄伟 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com