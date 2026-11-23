温州本周晴多雨少 周末回暖到22℃
温州日报 2026-11-23 08:51:00
小雪节气后的第一天，温州将以一场小雨开场。市气象台发布的一周预报显示，本周我市晴多雨少，后半周阳光回归，气温回升。
温州网讯 小雪节气后的第一天，温州将以一场小雨开场。市气象台昨天发布的一周预报显示，本周我市晴多雨少，后半周阳光回归，气温回升。
昨天早晨全省大部最低气温在2℃到5℃之间，泰顺1.3℃，是全省最低值，山区已经见霜。今天全市多云到阴转小雨，市区早晨最低气温10℃左右，白天最高19℃。这轮降水由暖湿气流增强所致，明天雨水退场，全市阴到多云，气温13℃到17℃。后天白天多云，夜里再转阴有小雨，最高气温只有15℃，是本周最冷的一天。26日雨止转阴到多云，气温10℃到18℃；27日、28日晴到少云，最低气温11℃到12℃，最高气温分别升到22℃和21℃。
风是这一周另一个要重视的方面。今天夜里起，沿海海面北到东北风增强到7到8级阵风9级。明天夜里到后天白天，内陆部分地区有5到7级阵风，江河湖面和高山区局部可达8到9级，海上作业、海岛旅游、高空作业等，都得提前做好安排。
小雪节气并不等于下雪，浙江这个时候还走在深秋往初冬的路上。按气象学标准，连续5天滑动平均气温低于10℃才算入冬，眼下市区日平均气温还在15℃上下。温州还要等一场像样的冷空气，才能正式进入冬天。
来 源：温州日报
原标题： 本周晴多雨少 周末回暖到22℃
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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