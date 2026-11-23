温州日报 2026-11-23 08:28:00

11月22日，2026温州马拉松上午7点鸣枪开跑，来自各地的18000名跑友穿梭于瓯江两岸与千年斗城之间，共赴温州奔跑之约。一场赛事流量转化为城市消费增量的热潮，再次激活了“赛事+经济”活力。

11月21日晚，“温马之夜 五马嘉年华”在市区五马历史文化街区举行。 苏巧将 摄

温州网讯 11月22日，2026温州马拉松上午7点鸣枪开跑，来自各地的18000名跑友穿梭于瓯江两岸与千年斗城之间，共赴温州奔跑之约。而在赛事期间，从舌尖美味到文创购物，从住宿休憩到文化打卡，温州全城联动推出的马拉松参赛人员专属福利，让各地跑友们在温州斗城街巷尽享烟火气。一场赛事流量转化为城市消费增量的热潮，再次激活了“赛事+经济”活力。

热潮在温马鸣枪开跑前就已涌现。11月21日，各地跑友们纷纷抵温。众多跑友们放下行李就来五马历史文化街区逛街，一路品尝温州灯盏糕、杏仁腐、糯米饭、清江三鲜面等名小吃美食。网名“春天”的贵州跑友在社交媒体大呼过瘾：“尝了鱼丸汤，吃了三鲜面，打包了杏仁腐、灯盏糕，不敢多吃，怕第二天跑不动。”

21日晚，2026“温马之夜 五马嘉年华”在五马街上开宴，68桌宴席组成的长桌宴从五马街头摆到街尾，出自温州大酒家的温州鸭舌、苍南鱼饼、小烤虾、酱油肉、温州胶冻、藤桥熏鸡、温州糯米饭、发糕、鱼丸汤等经典瓯菜，传承和创新温州“吃福”的老习俗，让赴宴的408位嘉宾、赛事裁判、跑步达人、志愿者代表不仅品味到地道瓯越风味，也在五马历史文化街区的夜间风情中尽情享受开跑前的放松。

11月19日至21日每日晚上18∶00—20∶00，惠民大排档舞台广场区则推出了市民和跑友们共享同乐的“温马抢‘鲜’盛宴” 流水席，每位58元，无论跑友、市民，预约成功就可入席品尝鸭舌、鱼饼、猪头肉、胶冻、花生白虾、炒粉干、鱼丸汤等温州地道美食。据运营方介绍，每晚都是一票难求，非常火爆。

完赛后，放松下来的跑友们继续深入探寻舌尖之旅。昨天中午，正亮海鲜、驻海系列门店、老温州·温州菜等餐馆酒店和惠民大排档餐饮集群迎来了一波客流高峰。惠民6号排挡的温马跑友129元专属特套，卖出了近百份；温州味道·半斤八两小馆198元、298元、398元的3款温马活动套餐售罄，小馆上座率爆满。

除了吃，温州的街巷烟火气也少不了购。开跑前的21日和完赛后的22日，不少跑友在龙湾吾悦广场、滨江万象城、五马街等商场和商业街为自己购装备、为家人购礼品。五马街阿迪达斯专卖店销售人员告诉记者，21日当天，凭参赛证明享受优惠的跑友在店里共买走了10多件运动外套，运动短裤也有近10件，可能是没想到温州天气有些冷，正好享受跑友专属优惠为自己增添装备。五马街奥康、康奈等鞋服专卖店也接待了一波跑友购物潮，康奈五马街二店22日下午共销售了20多双男鞋和10多双女鞋，6成以上顾客为持参赛证明的跑友。

这一场赛事，还给温州宾馆酒店行业带来了一阵小高潮。这两天，汉庭望江东路店、瑞都E瑞都系列连锁酒店、王朝大酒店、香格里拉大酒店等多家酒店宾馆客房出租率都达到了八成以上。业内表示，赛事带来了实实在在的市场活力。

而这场赛事激活的效应还将继续溢出。跑友凭参赛证、号码牌即可享受优惠的活动并未在赛事完赛后就戛然而止。不少商家面向跑友的活动持续到本月月底乃至今年年底，再叠加温州文旅的多重活动，“跟着赛事去旅行”“一日参赛、多日停留”，温马不仅是一场体育竞技盛宴，更成为拉动全城消费的强劲引擎。

来 源：温州日报

原标题： 跑进斗城烟火里 激活“赛事+”活力 2026温马引发全城消费热

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com