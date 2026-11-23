温州都市报 2026-11-23 08:28:00

“世界的温州”外宣城市形象标识全球征集，已于11月11日24时正式截止投稿，共收到应征作品535件，接下来将全面转入专家评审环节。

温州网讯 “世界的温州”外宣城市形象标识全球征集，已于11月11日24时正式截止投稿。该活动由温州市委宣传部主办，共收到应征作品535件，接下来将全面转入专家评审环节。

自9月21日活动启动以来，面向全球发出的创意邀约得到海内外创意从业者、设计师、高校师生以及设计爱好者的热烈响应，立意新颖、构思精巧的高质量应征作品踊跃涌入。主办方表示，本次征集的一大特点是国际性强，“我们梳理了投稿来源地区，惊喜地发现有来自俄罗斯、英国、韩国、泰国、澳大利亚、西班牙、叙利亚、印度及美国等十几个国家和地区的创作者参与。” 海外创作者跳出本土视角，从跨文化维度解读温州，围绕瓯越文脉、千年商港、温州人精神等内核展开创意表达，用国际化设计语言诠释城市内涵，充分彰显“世界的温州”开放包容、联通全球的城市气质。

除此之外，本次征集国内参与热度同样高涨，投稿来源地域覆盖面广。其中，温州本地创作者递交作品56件，省内其他地区投稿123件，其余稿件来自全国25个省、自治区、直辖市，南至两广、北至东北，各地设计爱好者积极挖掘温州元素，为城市外宣标识贡献巧思。

据了解，应征作品大多紧扣“千年商港、幸福温州”城市定位，创作思路丰富多元。不少作品巧妙融合永嘉学派、南戏文化、瓯江山水、民营经济等温州特色元素，在挖掘本土文化根脉的同时，兼顾东方底蕴与国际表达，力求打造跨越语言障碍、辨识度高，适配外事交流、文旅推介、城市活动、对外传播等多场景使用的城市视觉符号。

按照活动安排，接下来主办方将组织文化研究、视觉设计、外宣传播等领域专家组成评审组，遵循公平、公正、公开原则开展专业评审工作。2027年1月将公示并发布最终评选结果，揭晓采纳奖、入围奖、优秀奖名单。其中采纳奖可获50000元奖金及荣誉证书，所有奖金为税前金额。

主办方表示，期待从海量创意中遴选兼具本土辨识度与国际传播力的优秀标识，把瓯越底蕴、温州活力浓缩成可视化符号，助力讲好新时代温州故事，为温州对外宣传打造一张亮眼的视觉名片。

来 源：温州都市报

原标题： 535件全球创意作品汇集温州 “世界的温州”外宣标识进入评审阶段

记者 姜瑾瑾 周环

本文转自：温州新闻网 66wz.com