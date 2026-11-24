温州新闻网 2026-11-24 10:03:42

一口锅能传家，靠的是耐用；一个品牌能立住，靠的是可信。摊开的账本、守住的工序、说出的实话，比流量更经得起时间的检验。

以诚立身、以信立业，诚信早已根植温州城市血脉。自2026年6月中旬，“以诚强城 信达未来”温州网络诚信故事征集活动正式启动，征集到一大批鲜活生动的诚信故事、典型案例与好做法，即日起相关内容将陆续展播，带你走近身边可感可学的温州诚信故事，读懂温州持续推进网络诚信建设、厚植城市信用底色的生动实践，共同绘就这座城市动人的诚信画卷。

今日展播《瑞安传家锅：流量之下守本心，一口铁锅见诚信》

前不久，随着《传家锅重生记》斩获第三十六届中国新闻奖三等奖，这一口走红全网的瑞安传家锅，再度走进大众视野。

2025年，伴着“寻锅”短视频走红，瑞安市富强传家锅有限公司线上复工后订单火爆，首批2万口锅25秒售罄、第二批1.5万口锅1.5秒抢空。企业负责人傅克萍深耕电商赛道，把诚信作为网络经营的立身之本，在线上公开成本明细、严控产品品质、拒绝流量炒作，不夸大功效、不制造噱头。以透明化经营、实打实品质、真实化宣传守护网络消费信任，在电商流量浪潮中守住经营底线，树立网络诚信经营标杆。

以诚立身：一本摊开的“成本账”

厨具行业，成本历来是“不能说的秘密”。不少品牌依靠信息差撑起定价空间，傅克萍却把这本账翻到了明面上——原材料、包装耗材、人工成本、厂房设备损耗、各项税费，一笔一笔拆解公示，摆在消费者眼前。

以品牌核心产品30厘米经典款不锈钢炒锅为例：产品综合生产成本达90余元，终端售价仅99元，单品毛利不足10元；若遇消费者退货、售后损耗等情况，甚至会面临亏损。

涨价，是身边团队和业内人士反复提出的建议。傅克萍一次次拒绝，坚持把每一笔消费的实际用途讲清楚，让顾客看得见钱花在了哪里，实实在在消除商家与消费者之间的信息隔阂。

信息差抹平了，信任便有了落点。一本摊开的成本账，成了这家老厂最硬气的“招牌”。

以质固本：一口锅的“数十道关”

诚信不止于账本，更在锅底。

原材料端，企业坚守“好材造好锅”的初心，全部采用高品质食品级304不锈钢，同时与青山控股集团旗下青山系板材华东区域代理商——江苏普鲁士金属制品有限公司达成战略合作，从源头把控原材料品质，让“传家锅”的品质名号名副其实。

生产质检端，企业严格恪守国家厨具生产规范标准：每一口炒锅都要历经数十道精细加工工序，完成耐高温、耐腐蚀、防粘锅、平整度校准等多项严苛质检，杜绝不合格产品流入市场。

停产多年再复工，设备要重装、工人要重训、订单要重新跑，唯一没有重新谈条件的，是标准。“传家”两个字，是招牌，更是压在肩上的分量。

以真立业：一句“不是神锅”的清醒

走红之后，“神锅”“不粘锅”的营销话术扑面而来，网友的赞誉也一浪高过一浪。傅克萍没有顺势加码，而是主动戳破流量滤镜，直面流量热度不造势、不炒作，把公众注意力从网络狂欢拉回产品品质本身。

企业为此立下一条内部规矩：线上产品介绍、短视频内容、直播话术，全部层层审核；产品性能、适用场景、工艺优势只讲真实的一面，不夸大功能、不虚构卖点、不制造噱头。同时，各宣传渠道主动标注操作技巧与使用须知，引导消费者科学用锅。

在企业看来，靠噱头换来的销量难以长久，以真实产品、真实数据、真实体验直面市场，才是守得住网络营销诚信底线的做法。

守住本心，市场自有回响。复工复产以来，“传家锅”先后创下首批2万口锅25秒抢空、第二批1.5万口锅1.5秒售罄的热销纪录。在站稳核心产品市场的基础上，企业坚持稳中求进，持续迭代产品体系，陆续推出2.0三层钢不锈钢平底锅、精工锅、雪平锅等新型锅具，同步配套开发锅铲、锅盖等厨具配件，并延伸打造特色文创产品，完成从单一爆款厨具向多品类、全配套、生活化品牌的升级，实现诚信口碑向持续发展的有效转化。

这份“慢”与“真”，引来各级媒体持续聚焦。央广网、中国新闻网、浙江宣传、浙江新闻、温州广播、抖音电商等中央、省、市主流媒体及行业平台相继刊发《生产线都没了锅还在！“传家锅”火出圈，网友：蹲锅！》《瑞安“传家锅”爆单后60天：极限压力测试下的产业带突围》《“我不是神锅”》《停产10多年的“传家锅”火遍全网，老板：复产！当地：帮扶！》等专题报道，从一口锅火遍全网切入，讲述品牌数十年深耕厨具制造的匠人初心，记录地方助力老牌工厂复工发展的优良营商环境。

一口锅能传家，靠的是耐用；一个品牌能立住，靠的是可信。摊开的账本、守住的工序、说出的实话，比流量更经得起时间的检验。

本文转自：温州新闻网 66wz.com