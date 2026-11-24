温州日报 2026-11-24 08:19:00

记者从全市“十五五”商务高质量发展规划中获悉，未来5年，温州将按照成熟期、成长期、培育期梯度培育思路，搭建起分区域、分层次的境外合作园区。通过“总部在温州、生产在海外”的跨国经营模式，引导本土企业有序出海，持续扩大温州资本、温州产业、温州品牌的全球影响力。

温州网讯 从单个企业闯荡海外，到依托园区集群出海，温商“走出去”步伐将全面提速。记者从全市“十五五”商务高质量发展规划中获悉，未来5年，我市将按照成熟期、成长期、培育期梯度培育思路，搭建起分区域、分层次的境外合作园区。通过“总部在温州、生产在海外”的跨国经营模式，引导本土企业有序出海，持续扩大温州资本、温州产业、温州品牌的全球影响力。

根据规划要求，未来五年将全面打造“一带一路”合作共赢的海外开放载体，推动加工制造、商贸物流、资源利用类园区协同发展。其中，以印尼纬达贝工业园、越南龙江工业园、乌兹别克斯坦鹏盛工业园为代表的成熟期园区，持续优化运营管理体系，探索长期可持续发展路径。

打造“一带一路”明珠工程。对乌兹别克斯坦农林科技农业产业园、柬埔寨博格经济特区等成长期的园区，则进一步明晰产业定位、完善长远规划，稳步提质扩容。对于非洲、中亚、东南亚等重点区域的培育期园区，则鼓励企业集群共建，统一规划基建与公共配套，吸引产业链上下游企业集聚出海，塑造产业集群竞争优势。

对于梯度培育的海外工业园区，则通过内外联动、资源共享，推动境内外园区在产业招商、运营管理、信息互通上深度协同，并引入跨境电商业态，完善仓储、跨境物流配套，打通生产端到海外终端市场的链路。同时，实施“以侨为桥”与“温商带温货”行动计划，依托全球温商与侨团网络，在重点市场设立海外展示中心、零售终端和售后服务体系，强化海外市场扎根运营能力。力争到2030年，对拉美、非洲、大洋洲等新兴市场进出口额年均增长10%以上。

在跨国布局海外园区的同时，未来五年，我市将大力实施本土跨国公司培育工程，聚力打造一批具备全球资源调配能力的省级领航企业。在出海过程中做强总部经济，引导出海企业把研发设计、品牌运营、资金结算、供应链管理等高附加值核心环节留在温州本土，并鼓励企业开展国际认证、境外专利申请、境外商标注册，推动外贸企业从“代工制造”向“品牌出海”转型。

近年来，我市充分利用RCEP红利，深耕“一带一路”市场，持续壮大本土跨国企业梯队，做强境外经贸合作平台，为对外开放注入源源不断的新动能。当前，我市拥有省级以上境外园区7家，数量居全省第二。其中国家级园区3家，数量居全国首位。越来越多的“温州制造”成为全球供应链中不可或缺的一环，也为未来五年我市加快布局境外工业园提供了强劲的产业支撑。根据规划要求，“十五五”期间，全市对外投资金额累计将达30亿美元，到2030年，我市境外经贸合作区在数量、发展质量上持续保持全省、全国第一方阵地位。

来 源：温州日报

原标题： 总部在温州 生产在海外 我市梯度布局境外合作园区

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com