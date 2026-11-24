温州晚报 2026-11-24 08:24:00

温州房管网近日发布大数据，2026年1~10月，温州全市商品住宅销售超4万套，二手住宅交易约2.95万套，相比2025年同期，商品住宅减少约8.4%，二手住宅只减少0.8%。市场还在调整，但二手房的基本盘比较稳，新房成交则是一阵高一阵低，呈现脉冲式波动。

温州网讯 温州房管网近日发布大数据，2026年1~10月，温州全市商品住宅销售超4万套，二手住宅交易约2.95万套，相比2025年同期，商品住宅减少约8.4%，二手住宅只减少0.8%。市场还在调整，但二手房的基本盘比较稳，新房成交则是一阵高一阵低，呈现脉冲式波动。国家统计局最新发布的《2026年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》，温州商品住宅价格环比由降转平，二手住宅同比降幅继续收窄，价格端的底部特征比前几个月更明显了。

二手房基本盘稳

商品房呈现波动态势

根据数据显示，1~10月全市二手住宅月均成交2945套，其中最高交易量出现在3月份，成交3628套，最低交易量为8月的2541套，10月2790套，基本在全年月均线附近。区域上，鹿城累计10170套，占全市二手住宅约34.5%；瓯海、乐清、苍南、平阳，紧随其后。说白了，核心城区和人口、产业底子强的县（市、区），还是二手房交易的主力，自住、换房的需求一直在释放，真正要住房子的人还在出手。

1~10月商品房住宅交易量月度波动较大：3月交易8121套，4月回落到2844套；6月交易9290套，7月又回落到2584套；9月交易4335套，10月再回落到2149套，整体呈现出脉冲式的波动。在区域上，瓯海、鹿城、瑞安、平阳、龙港，是1~10月商品房住宅成交的主要区域。

新房成交受供应节奏、集中网签影响更明显，房企推盘和购房者预期的修复还需要时间。此外，新房供应节奏放缓，尤其是鹿城区近年新盘供应量减少，以存量房居多，这就会在一定程度上推动部分商品房的购房需求转移到二手房市场中来。

价格降幅继续收窄

“量稳价稳”信号更明显

价格方面，根据国家统计局发布的数据，10月温州市区商品住宅环比持平，同比下降2.7%；二手住宅环比下降0.3%，同比下降4.6%。和9月数据相比，商品住宅同比降幅从3.4%收窄到2.7%，二手住宅从5.0%收窄到4.6%；和1月比，商品住宅和二手住宅降幅收窄更明显。

分面积看，10月无论是商品房还是二手房，144㎡以上大户型的价格调整幅度仍较深，改善型房源“以价换量”的特征还在，但整体价格跌幅没有扩大，商品住宅环比已经出现止跌的信号。

把成交和价格放在一起看，逻辑就比较清楚了：二手房成交量同比只减0.8%，价格同比降幅又从年初的6.6%收窄到4.6%，这不是简单的“以价换量”，而是成交量稳住之后，价格端逐步找到支撑。新房成交脉冲式波动大，10月成交量回落，但价格环比持平、同比降幅收窄，说明房企在核心区域和合理定价项目上仍有承接力。两者合在一起，当前市场不是“单边降温”，而是在“慢慢找底、逐步修复”。

据业内人士分析，此次公布的数据传递的信号比较务实：二手房的真实居住需求在托底，但价格下探的空间在收窄；商品房要看供应节奏和项目定价，核心区域、优质产品、定价合理的项目更容易走量。市场基本盘没有动摇，但分化还会继续，买房卖房仍要回到“真实需求”上来判断。

来 源：温州晚报

原标题： 今年前十个月温州楼市大数据发布

二手房交易量较平稳，商品房成交呈脉冲式波动

记者 葛思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com