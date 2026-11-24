刷新纪录！温州港成功引领334.8米“长辉”轮靠泊，迎来港史上最长船舶
温州网讯 近日，温州港引航站完成超大型集装箱船“长辉”轮引航作业，该轮平稳靠泊状元岙码头8号泊位。这艘长334.8米、型宽45米、吃水10米的巨轮，刷新温州港接靠船舶最长纪录，也是温州港引航站首次完成船长超330米船舶的引航靠泊任务。
超大型集装箱船操纵难度大，对通航条件、引航技术、多方协同保障提出极高要求。为筑牢安全防线，温州港引航站提前研判水文、航道条件，量身制定“一船一策”专项引航方案，组建资深引航技术团队，由正高级引航员陈志良带队执行本次任务。当天凌晨5时30分，引航员准时登轮。在温州海事指挥中心、洞头海事处全程监护，以及3艘大功率拖轮协同配合下，引航团队实时掌握港区通航环境变化，精准把控船舶航向、航速，稳妥化解操纵风险。经过一个半小时的有序作业，“长辉”轮于早晨7时安全靠稳，各流程衔接顺畅，全程平稳可控。
10月30日，高级引航员王朝华带队顺利引领“托科瑙马士基”轮安全靠泊状元岙码头。在不到一个月的时间里，两艘大型集装箱船相继顺利进港靠泊，是状元岙港区泊位硬件条件与引航保障能力同步提升的生动体现。这既反映了状元岙港区泊位条件与引航保障能力的协同提升，也标志着温州港大型集装箱船引航靠泊保障水平迈上新台阶，为后续同类船舶常态化进港、服务外贸航线发展积累了实操经验。
来 源：温州都市报
记者 李雅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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