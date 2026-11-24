温州晚报 2026-11-24 09:05:00

近日，温州公安交管部门联合相关部门完成瓯海大道与汤家桥路交汇处交通微改造，通过拓宽车道、增设左转和右转专用道等举措提升通行效率。最新数据显示，该节点高德拥堵指数下降11%，西侧高架下桥方向晚高峰通行速度提升71%。

温州网讯 瓯海大道与汤家桥路交汇处是温州主城区东部重要的交通转换节点，车流压力大、高峰拥堵明显。近日，温州公安交管部门联合相关部门完成此处交通微改造，通过拓宽车道、增设左转和右转专用道等举措提升通行效率。最新数据显示，该节点高德拥堵指数下降11%，西侧高架下桥方向晚高峰通行速度提升71%。

瓯海大道是温州东西向主客流走廊，汤家桥节点则是新城方向最主要的转换点，车流交织密集、压力长期偏高。交管部门分析，拥堵源于“先天不足+超载运行”叠加：高架下匝道距路口过近，西进口仅120米、东进口210米，交织段不足，辅道车辆与主线下匝道车辆常“强行加塞”合流；西出口仅2个车道，却需承接东进口3股直行、北进口3股右转车流，“漏斗口太窄”，车流汇聚极易成堵。

本次改造采用“短平快”的交通微改造方案，充分挖掘现有空间潜力，按方向实施四项措施。

北进口方面，针对上游路段车道数不一致、合流处形成瓶颈的问题，将非机动车道移至人行道上，实行“人非共板”，重新施划标线；原有非机动车道变为机动车道，桥梁段拓宽后车道由3条增加至4条，提升蓄车能力。

西进口方面，针对下匝道离路口近、排队易溢出主线、左转通行效率低的问题，通过压缩绿化带“抠”出两条左转车道；因转弯半径不够，在桥下设置阶梯型停止线，保证最内侧左转车辆一次转向到位。

西出口方面，针对北往西右转车流大、与行人互相干扰、车道数过少的问题，取消西侧斑马线，组织行人统一由东侧斑马线通行；借用约90米非机动车道改造为机动车道，人行道同样改为人非共板，进一步拓宽机动车通行空间。

东进口方面，针对下匝道右转需求大、与辅道车辆冲突严重的问题，将约100米非机动车道改为右转机动车道；同时在现有人行道上挖掘空间，重新施划设置非机动车道，保障非机动车路权。

目前，改造效果已初步显现。据最新数据，该节点高德拥堵指数直接下降11%，西侧高架下桥晚高峰通行速度提升71%，通行效率直线提升。交管部门表示，将继续关注该节点运行情况，持续优化交通组织，让市民出行更顺畅。

来 源：温州晚报

原标题： 瓯海大道汤家桥路口完成微改造，晚高峰下桥提速71%！

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com