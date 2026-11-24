瓯海大道汤家桥路口完成微改造，晚高峰下桥提速71%！
温州网讯 瓯海大道与汤家桥路交汇处是温州主城区东部重要的交通转换节点，车流压力大、高峰拥堵明显。近日，温州公安交管部门联合相关部门完成此处交通微改造，通过拓宽车道、增设左转和右转专用道等举措提升通行效率。最新数据显示，该节点高德拥堵指数下降11%，西侧高架下桥方向晚高峰通行速度提升71%。
瓯海大道是温州东西向主客流走廊，汤家桥节点则是新城方向最主要的转换点，车流交织密集、压力长期偏高。交管部门分析，拥堵源于“先天不足+超载运行”叠加：高架下匝道距路口过近，西进口仅120米、东进口210米，交织段不足，辅道车辆与主线下匝道车辆常“强行加塞”合流；西出口仅2个车道，却需承接东进口3股直行、北进口3股右转车流，“漏斗口太窄”，车流汇聚极易成堵。
本次改造采用“短平快”的交通微改造方案，充分挖掘现有空间潜力，按方向实施四项措施。
北进口方面，针对上游路段车道数不一致、合流处形成瓶颈的问题，将非机动车道移至人行道上，实行“人非共板”，重新施划标线；原有非机动车道变为机动车道，桥梁段拓宽后车道由3条增加至4条，提升蓄车能力。
西进口方面，针对下匝道离路口近、排队易溢出主线、左转通行效率低的问题，通过压缩绿化带“抠”出两条左转车道；因转弯半径不够，在桥下设置阶梯型停止线，保证最内侧左转车辆一次转向到位。
西出口方面，针对北往西右转车流大、与行人互相干扰、车道数过少的问题，取消西侧斑马线，组织行人统一由东侧斑马线通行；借用约90米非机动车道改造为机动车道，人行道同样改为人非共板，进一步拓宽机动车通行空间。
东进口方面，针对下匝道右转需求大、与辅道车辆冲突严重的问题，将约100米非机动车道改为右转机动车道；同时在现有人行道上挖掘空间，重新施划设置非机动车道，保障非机动车路权。
目前，改造效果已初步显现。据最新数据，该节点高德拥堵指数直接下降11%，西侧高架下桥晚高峰通行速度提升71%，通行效率直线提升。交管部门表示，将继续关注该节点运行情况，持续优化交通组织，让市民出行更顺畅。
来 源：温州晚报
记者 许雅晶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州企业“走出去”有了新平台 “政银企关协”对接会发布海量采购需求经济11-23
-
温州展团“圈粉”长三角文博会 达成意向订单超4800万元经济11-23
-
石墨烯产业进入下半场 看温企如何提前“卡位”经济11-23
-
温州绿园社区“无废”案例亮相《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方大会社会11-23
-
千年文脉如何沏出“温州好茶”？这场专题交流会给出答案社会11-23
-
535件全球创意作品汇集温州 “世界的温州”外宣标识进入评审阶段社会11-23
-
帮人买高铁票也能代开发票了 铁路电子发票新规12月1日起执行社会11-23
-
跑进斗城烟火里 激活“赛事+”活力 2026温马引发全城消费热社会11-23
-
本周浙BA 苍南队有望夺小组第一科教文体11-23
-
温州本周晴多雨少 周末回暖到22℃社会11-23