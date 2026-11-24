潮新闻 2026-11-24 09:20:00

今年7月，省发改委公布省级零碳园区培育名单，39个园区入选。如今各地已陆续完成首轮方案编制，并谋划一批清洁能源项目。近期，记者走访温州、杭州、台州等地，看一座座新能源电站怎样谋划、一片片工业园区如何换“绿”。

近日，温岭东海塘风电场正忙着给风机基础浇筑混凝土。这片2009年建成的风场，用更大型的风机换下老旧风机，每年可以多发1亿度绿色电力。这是温岭经济开发区打造零碳园区（通过规划、设计、技术、管理等方式，使园区内生产生活活动产生的二氧化碳排放降至“近零”水平，并具备进一步达到“净零”条件的园区）的项目之一。

眼下，距离我国2030年前实现碳达峰目标只剩下不到四年，我国首部双碳综合评价考核办法已印发实施。一边是工厂用电需求增长、碳排放量上升，一边是风电、光伏等新能源项目加快建设，如何用更多清洁能源满足用电需求，把碳排放强度降下来？

工业园区成为降碳的主阵地。今年7月，省发改委公布省级零碳园区培育名单，39个园区入选。如今各地已陆续完成首轮方案编制，并谋划一批清洁能源项目。加上去年底浙江唯一入选国家级零碳园区建设名单的温岭经济开发区，40个零碳园区开始“探路”。

近期，记者走访温州、杭州、台州等地，看一座座新能源电站怎样谋划、一片片工业园区如何换“绿”。

企业降碳，园区整体谋划

企业降碳正在从个别选择变成普遍需求。近些年，全国碳市场运转起来、海外涉碳贸易政策加速，园区统一谋划绿能供应成为深度降碳的破题关键。

乐清经济开发区。

位于乐清经济开发区的珠城科技，主要为家电、汽车、储能等行业做整体连接系统解决方案。“五六年前，海内外客户就开始对绿色低碳提出要求。”企业相关负责人周书浩回忆。

这些年，企业投资几百万元建了屋顶光伏和储能电站，建起余热回收系统、换新一批工业设备，今明两年还要淘汰整个车间的高能耗设备，投入高达5000万元。

不过，企业降碳始终有限。珠城科技的光储系统，去年仅覆盖年用电量的14%；即使生产全过程再节能，还是要使用来自公共电网的电力，这些以燃煤发电为主的电力碳排放量较高，继续提高“含绿量”，需要工业园区整体谋划。

这样的企业不在少数，乐清经开区党工委委员万海龙介绍：“园内企业主要做智能电气，很多企业要参加国家电网的招投标，‘绿色’是加分项。部分出口型企业，受欧盟‘碳关税’等海外环保政策的影响，对绿色能源的需求也更为迫切。”

今年6月，乐清经开区在2000多家企业中划出800多家形成“园中园”，申报首批省级零碳园区。此次一同入选的39个园区，覆盖11个设区市，任务很清晰——到2030年，这些园区要实现单位能耗碳排放强度低于0.4吨CO2/吨标准煤、清洁能源占比达85%的目标。

以乐清经开区为例，目前的单位能耗碳排放强度为2.38吨CO2/吨标准煤，离目标还有不小的差距。这意味着要用大量绿电、绿色蒸汽给能源“换血”。“最重要的是开发绿色电源。”万海龙说，园区谋划了一批光伏、风电项目，并计划改造绿电专变直供园区。“到时绿电充足、来源可追溯，就能满足海内外客户的要求。”周书浩说。

为什么要推进零碳园区建设？省发展规划研究院能源与环境研究所高级工程师高轶认为：“对新能源资源丰富的西部来说，零碳园区更多解决的是新能源发展快、输送成本高，需要就地消纳的问题。而对外贸大省浙江来说，则更多是帮外向型企业破解涉碳贸易壁垒，锻造产业绿色竞争力。”

在零碳规划下，园区产业布局正在悄然转变：传统产业向绿色转型，高新产业落地扩产。

杭州钱塘高新技术产业开发区能耗占钱塘区能耗六成，产业转型颇具代表性。临江高科园经济发展部相关负责人金敬鹏介绍：“园区主导产业有纺织印染、汽车制造等。我们下了大决心，把高耗能的印染等企业都划入零碳园区培育范围。”

第一步是搬迁。年底前，南部的印染园区将有5个项目开工，计划到2028年，11家纺织印染企业全部搬来新片区。“这里紧邻生物质热电厂，更有条件实现绿色蒸汽供应。腾出的1500亩空地做产业升级，城市面貌也会更新，一举多得。”他说。

钱塘区原本就有一批屋顶光伏、坑塘水面光伏，以前统一并入公共电网，没能发挥“绿”的优势。园区计划开展电力线路改造，把变电站改成绿电专变，实现绿电可计量、可追溯；同时扩建生物质热电厂，配合不稳定的风光电力，作为兜底能源。

高轶告诉记者，以产业降碳为驱动力的零碳园区还有很多，比如绍兴滨海新区、杭州湾上虞经济技术开发区，支柱产业是高耗能的纺织业、化工业；衢州智造新城、宁波前湾新区、兰溪经济开发区，分别有华友钴业、吉利汽车、欣旺达等大型出口企业。企业和园区协同，浙江制造正筑起低碳趋势下的产业护城河。

以绿引产，打造招商引资新名片

近些年我省大力发展光伏、风电和核电，在东部沿海地区形成了一批能源富集地。把能源优势转化为招商优势，零碳园区正推动“以绿引产”。

苍南绿能小镇效果图。

走进苍南经济开发区的一角，上海重塑能源项目的厂房钢架刚刚建成。明年投产后，这里将制造氢燃料发电系统。

“用绿色电力电解水制氢，就能获取清洁的绿氢。我们看中苍南丰富的清洁能源禀赋。”苍南重塑总经理赵泳生说。就在苍南经济开发区附近，中广核三澳核电站1号机组已经投产；苍南东部海域是全省风电资源最丰富的区域，已经落地的海上风电总规模达到560万千瓦。

重塑能源还计划在苍南建设加氢站网络，并参与风氢储一体化开发项目——把海上风电制成氢气，供给加氢站或作为储能。“氢能正在规模化发展的前夜。苍南的氢源加上基础设施，有望形成全产业链生态。”他说。

和产业降碳需求不同，苍南的零碳园区建设更注重能源协同利用，并以绿能优势招引高附加值企业。

根据零碳园区方案，三澳核电将为苍南经开区供应绿色蒸汽，绿电直供将满足80%的电力需求，方案还谋划建设电力环网，把风、光、核等多源绿电集中接入，通过智慧平台灵活调配。预计到2030年，园区单位能耗碳排放强度可以降至0.1吨CO2/吨标准煤。

目前，园区还有土地在招引企业落户。苍南县重大能源项目建设管理中心相关负责人介绍，北部片区聚焦清洁能源装备制造业，重点发展风电全产业链、光伏设备、氢能等产业；南部片区将和一批能源央企合作，规划算力中心、核医学等未来产业，“零碳园区要实现‘以绿制绿’，用绿色能源制造绿色产品。”

据高轶介绍，温岭经济开发区、海盐高新技术产业园区、台州湾经济技术开发区等零碳园区培育，同样通过绿色能源协同，推动园区产业升级。

眼下，温岭经开区正在争取海上风电、滩涂光伏等项目的政策突破，当规划的100万千瓦海上风电顺利建成，园区的绿电直供比例将高达94%。同时，园区通过扩建垃圾焚烧发电厂、“以大代小”改造风电，并谋划陆上风电、屋顶光伏等，多路径挖掘绿电增量。

“为就地利用好这些资源，我们规划了超2000亩零碳专项产业园，把绿电消纳能力作为引进高附加值、高新技术产业项目的考量因素，以绿引绿、以能引产。”温岭经开区相关负责人说。

今年以来，温岭经开区签约华兴通信等10亿元以上项目2个，久耀电子、众能光电、电斐科技等一批总投资超20亿元的项目完成土地摘牌。经开区正依托总规模超23亿元的产业基金，加速吸引高附加值、低污染的低碳产业集聚。

“零碳园区不仅是地方引导园区和产业深度降碳的抓手，也成为招商引资的新名片。”温州市发改委相关负责人表示，碳排放空间将成为稀缺资源，在碳排放双控和全省“有保有压、有增有减、以减定增”原则下，“如果能实现清洁能源替代，就能有效引导产业深度脱碳，同步推进经济发展和低碳转型。”

乐清经济开发区。

探索全链条机制创新

我省首批零碳园区的建设周期是从今年到2030年，和我国碳达峰时间一致。目前，各地方案已经成形、项目开始推进，但还有不少机制待突破。

首要就是资金。温岭经开区作为国家级零碳园区，投资体量最为突出，59个项目、总投资近350亿元。此外，苍南、钱塘等园区的总投资超过200亿元，海盐、衢州等园区也超过50亿元。

“零碳园区依托拼盘式的资金来源。”温州市发改委相关负责人表示，“各地引入了央企、龙头企业等多元主体，能源、产业类单体项目大多由企业自建。除了借助金融机构绿色信贷，符合条件的项目还能申请相关绿色扶持类资金，申报省级节能降碳技改项目、中央专项资金支持政策项目和政策性金融工具等，获取资金支持。”

不过，电网项目在“谁来出资”的问题上并不明确。比如变电站改造，既属于电网资产，又服务于园区需要，在政府、电网企业、平台公司和用电企业之间没有统一明晰的分摊政策，需要各地在培育中探索协商。

其次是绿电直供机制。工业主导型零碳园区的任务还包括“绿电直供占比≥40%”，在各类海外涉碳贸易政策中，直连也是绿电溯源最严格的要求。目前，浙江已有单个企业主导的绿电直连项目获批，许多园区也在积极谋划绿电直连项目。但对园区来说，实际落地仍有困难。一位企业负责人告诉记者，清洁能源发电并不稳定，需要电网兜底保障，这就需要把发用电主体“打包”成一个整体接入电网，还要改造变电站，需和电网公司协商；多家用电企业共享一条专线时，投资分摊、电量分配等机制也有待细化。

万海龙则表示，园内中小企业较多，高成本、大规模的绿电直连，单个企业投不起也用不掉，如果没有迫切的出口需求，积极性不足。园区初步计划由风光项目建设企业来一并投资电网项目，并配套储能，同时进一步探索售电机制和收益模式。还有绿电溯源和碳核算。围绕绿电的各种机制创新，都是为了实现溯源，继而获得准确的碳排放数据。不过，金敬鹏表示，目前工业生产过程的计量体系不健全，统计核算的标准体系未完善。获取准确的碳数据并获得海内外机构的认证，还有一段路要走。

“零碳园区培育是科技、资金、管理、数据等全链条机制的试验田，将为我国实现碳达峰碳中和探索更多可复制的模式。”高轶说。比如宁波、温州等地园区可以成为东部沿海产业升级的样本，绍兴、金华等地园区则是内陆传统产业脱碳的样本。

今年9月，温岭经开区完成了全省首笔园区分布式光伏点对点交易——企业的屋顶光伏如果用不完，就会并入公共电网，其他企业只能从公共电网采购绿电；如今通过一套数据机制，实现双方一对一绑定交易，这种可溯源的绿电更能获得海外客户的认可。

相比绿电直连项目，这样的机制不需要额外的建设成本和周期，是可复制、可推广的新路径。

当前，浙江已在全域开展低碳园区建设，这是每个工业园区的必答题，而零碳园区就像附加题，由具备绿电资源的“特长生”来答更有优势。温州市发改委相关负责人告诉记者，两者系统重构的思维是一致的，低碳园区可以复制零碳园区的部分模式和经验。

总之，零碳园区不单是一块牌子，更是一场从能源到产业、从技术到机制的系统变革，最终指向一个更有竞争力的产业体系和一个更可持续的经济社会。

省级零碳园区培育名单（共39个）

杭州钱塘高新技术产业开发区（临江区块）

浙江杭州青山湖科技城

杭州前进智造园

萧山经济技术开发区（萧山传化科技城）

杭州钱塘智慧城（城北园区）

宁波前湾新区（东部先进智造片区）

宁波经济技术开发区（梅山片区）

浙江象山经济开发区（临港装备园）

浙江乐清经济开发区

浙江瑞安经济开发区

浙江苍南经济开发区（马站区块）

温州湾新区（温州高新技术产业开发区、温州经济技术开发区）

浙江安吉经济开发区

浙江南浔经济开发区

长三角（湖州）产业合作区（人本一心园区）

海盐高新技术产业园区

浙江海宁经济开发区（黄湾片区）

浙江独山港经济开发区

绍兴滨海新区

新昌高新技术产业园区

杭州湾上虞经济技术开发区

浙江嵊州经济开发区

杭绍临空经济一体化发展示范区（绍兴片区）

义乌经济技术开发区

金华经济技术开发区

浙江兰溪经济开发区

衢州智造新城

浙江龙游经济开发区

舟山高新技术产业园区

浙江普陀经济开发区

浙江黄岩经济开发区

台州湾经济技术开发区

浙江三门经济开发区

浙江玉环经济开发区

台州湾新区

浙江天台经济开发区

浙江云和经济开发区

丽水经济技术开发区

浙江青田经济开发区

（资料来源：浙江省发改委）

来 源：潮新闻

原标题： 浙报深读｜绿电跑进来温州工厂焕新颜 浙江首批零碳园区建设加快推进

记者 胡静漪 周琳子 刘健 赵静 通讯员 姜慧君 赵碧莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com