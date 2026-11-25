中国网 2026-11-25 09:54:00

仓廪实，桑梓新。11月23日，温州市举行推进乡村全面振兴新闻发布会。温州市委农办主任、市农业农村局党组书记、局长周建清介绍2026年农业农村工作进展。

仓廪实，桑梓新。11月23日，温州市举行推进乡村全面振兴新闻发布会。温州市委农办主任、市农业农村局党组书记、局长周建清介绍2026年农业农村工作进展。

据悉，2026年以来，温州以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”，粮食总产预计达70万吨、夏粮早稻双丰收；“土特产”全产业链达27条、产值超10亿元；前三季度农村居民人均可支配收入增长6.5%、高于城镇居民1.5个百分点……农业农村发展保持稳中有进、稳中向好的势头。

粮食产量稳中有增。科学应对“三台两汛”等灾害影响，夏粮产量4.3万吨、早稻12.7万吨。1至9月，生猪出栏81万头，增长14.2%；猪牛羊禽肉产量9.26万吨，增长13.5%；水产品总产量47.8万吨，增长5.6%。瑞安鳗鱼工厂化养殖、平阳三文鱼“北繁南养”取得新进展，文成罗氏沼虾基地投产。主要农产品省级例行监测合格率超98%。

科技装备持续加强。16个农业“双强”先导区建强用好，发布农业主导品种125个、主推技术71项、主力机型47类，主要农作物良种覆盖率超98%。全省唯一的奶牛遗传改良与乳品质研究国家级重点实验室落地温州，“奶牛智能育种”入选省人工智能行业高质量数据集，为农业领域唯一入选案例。平阳新获超长期特别国债支持设施农业更新改造，新建改造农业设施大棚5600多亩。

“土特产”全产业链提能升级。围绕“一条鱼”“一根草”“一杯奶”“一个果”“一片叶”“一盘菜”，六大特色产业各成链条。泰顺仕阳入选国家农业产业强镇，瑞安梅屿番茄入选全国名特优新名录。《温州市瓯柑保护发展条例》6月1日正式施行，《大黄鱼品质等级评价技术规范》出台，“温州大黄鱼”地标品牌持续打响。温州“六个一”土特产嘉年华达成意向订单1.28亿元，带动“土特产”销售1.35亿元。

村庄也在变样。和美乡村覆盖率超80%，永嘉县镬炉村入选联合国粮农组织“乡村认定倡议”首批示范村，雁荡山铁皮石斛文化系统入选全国重要农业文化遗产。“村字号”文体活动举办2000多场。今年国庆，全市开展丰收市集、田园音乐节、非遗研学等活动超300场，苍南168黄金海岸线、洞头52.0浪漫海岸线等“网红地”吸引游客537.7万人次，实现旅游综合收入74.6亿元。

农民的钱袋子更鼓。前三季度，全市农村居民人均可支配收入38620元，城乡居民收入倍差缩小至1.79。共富工坊、共富市集、林业共富碳汇等模式加快推广，实施村集体经济项目242个，落实村级投资24.4亿元，经营性收入50万元以上的行政村占比达66%。低收入农户人均可支配收入20212元，增长10.7%，增速居全省第二。

改革还在往深处走。今年新入选4项全国农村改革试验区拓展试验任务，入选数全国第一，累计承接国家级拓展试验任务17项。“三位一体”综合合作改革下，农业社会化服务主体增至963个，服务小农户5.3万户，“五统一”服务面积97.2万亩次。累计建成青年入乡实践站点181个，新培育“新农人”2.6万人、农创客439名。

夏粮入库，鱼苗下塘，果园挂果，订单进村。温州沃野上，“土特产”富起来的故事还在续写，乡村振兴新图景徐徐铺开。

来 源：中国网

原标题： 夏粮丰收、“土特产”成链、农民增收，温州乡村振兴开局良好

作者：刘敏敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com