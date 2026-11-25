温州首单林木碳汇保险落地泰顺 116亩乔木林投保花了668.1元
温州网讯 日前，温州首单林木碳汇保险在泰顺县雪溪乡桥西村落地。投保的是该村116亩乔木林，保额66810元，保费668.1元，由村集体自缴。
据泰顺金融监管支局相关负责人介绍，此项保险承保方是太平洋产险泰顺支公司，保期一年。碳汇是林木吸收并固定下来的二氧化碳，116亩树木测算出668.1吨，按温州“林业共富碳汇”项目每吨100元的交易价折算保额，费率1%，一亩地一年的保费5.76元。
保险赔付价为每吨100元，责任覆盖暴雨、暴雪、风灾、洪水、泥石流、滑坡、干旱，火灾、雷击，以及林业有害生物导致保险林木死亡。出险后由林业专家到现场核定碳汇损失量，赔款进村集体账户，主要用于恢复植株。
据悉，桥西村是温州“林业共富碳汇”项目首批试点村。2025年，国网温州供电公司向这个村买了368.78吨碳汇，付了36878元，用于中和泰顺电力办公大楼2024年的运营排放。这笔交易经北京绿色交易所认证，泰顺电力办公大楼也成了温州首个“碳中和”公共建筑。
据了解，村里原有的政策性林木综合保险继续有效，两者标的不同——林木险保的是植株损毁后的再植恢复成本，碳汇险保的是林木的固碳价值，保额不重复计算。
来 源：温州日报
记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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