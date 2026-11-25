温州日报 2026-11-25 09:43:00

近日发布的《2026年浙江省中小学生阅读状况蓝皮书》显示，2025年全省初中生每周课外阅读满3小时的占13.13%，小学四至六年级为24.65%——一步跨进初中，这个比例几乎少了一半。“基本不读”的孩子，则从6.97%升到12.65%，接近翻倍，初中课外阅读时间受到明显挤压。

温州艺术学校师生共读场景。市教育局供图

温州网讯 近日发布的《2026年浙江省中小学生阅读状况蓝皮书》显示，2025年全省初中生每周课外阅读满3小时的占13.13%，小学四至六年级为24.65%——一步跨进初中，这个比例几乎少了一半。“基本不读”的孩子，则从6.97%升到12.65%，接近翻倍，初中课外阅读时间受到明显挤压。

针对这一现象，记者采访了我市多所学校，邀请初中语文老师、市教育教学研究院研究员、家长以及学生，一起探讨同一个话题：上初中后，学生的课外阅读量真的断崖式下降了吗？为什么？

阅读习惯遭遇“急刹车”

这份蓝皮书的数据，来自浙江省教育宣传中心在全省11个设区市开展的调查，回收有效问卷19.7万余份，反映的是2025年的情况。

把小学单独拎出来看：一至三年级，每周读满3小时的学生占25.29%；四至六年级则为24.65%。如果阅读量会随着孩子长大自然衰减，小学六年也该慢慢往下滑，但并不是。因此，从小学到初中，课外阅读量断点不在年龄，而在学段。

蓝皮书也测了家庭这一头：62.57%的家庭开展过亲子阅读，能坚持到每周1小时以上的只剩31.29%。结果显示，家长阅读习惯与亲子阅读开展情况存在较强关联。

在阅读偏好方面，不同学段学生的阅读内容呈现差异化特征。小学生阅读偏好集中于科普百科类、漫画绘本类读物；初中生以文学类、科普百科类读物为主；普通高中学生阅读高峰集中于教辅资料与文学类读物；职业高中学生则更偏好科幻神话、漫画绘本类读物。

值得一提的是，学校老师推荐对孩子阅读书籍的选择影响很大。“老师/学校推荐”“家长选购”占比均超60%。

课外阅读时间不够用

温州市实验中学语文教研员师延峰近几年都在带毕业班。说到课外阅读，他直言现实：“课堂时间比较有限，自习课也很少，想让学生在校读课外书有点难。”而教材要求的整本书阅读书目，学校都会设置任务单有序推进，并且会让同学们在课堂上进行交流分享。

但真正被挤掉的，是必读书目之外的那部分时间，课间十分钟成了仅剩的空隙。“有些有阅读习惯的孩子还是带了书，课间他们会读。”师延峰说，他班上有四五个这样的孩子，成绩都不错。

即便读课外书的这点空隙，有些家长还是不放心。“孩子一读课外书，家长就焦虑。”师延峰听有的家长说：闲书都是无所事事的人读的，还不如多做几道题。

对此他不这么看，“阅读是积累作文素材、提升思考、拓展视野的过程。”可他也说：“值不值得分时间读闲书？理性上讲肯定值得，但从现实角度讲，放学后留给初中生的时间真的不多。”

初二学生小董的时间表，可以解释这件事为什么难。周一到周五，他几乎没有自己的时间，周六写作业、上两节补习，只有周日的时间可以由他自己安排。同样上初二的女生小刘说，上一次读完一整本课外书，是在初一，那本书她读了一个月。

有家长把话说得更直接：“阅读基本在小学完成，初中哪里有时间。”还有一位家长只留了一句：“写不完的作业，剥夺了阅读时间。”

但也不是所有人都在退。另一位家长说：“孩子每天看书，学校里有时间就看，回家见缝插针。”

读“闲书”有价值吗

在这么紧张的时间里，该读什么书？平女士的儿子读初二，他平均两周读完一本课外书，这周刚读完的是东野圭吾的《白夜行》。孩子看书的时候，她从不问那句“作业写完了吗”。至于为什么，她说：“阅读是积累，可能暂时看不出什么来，但能静下心来读书，也是一种修炼，是个人成长。”

可不是每个家庭都这么考虑。一位家长分享，孩子最近读完的都是老师要求的必读书目——《红星照耀中国》《背影》，“偶尔调剂点自己喜欢的《历史喵》。”也有家长期望更低：“宁愿孩子读闲书，也好过刷手机看短视频。”

“初中生课业压力大，课外阅读需要尽量挤时间。”温州市教育教学研究院语文研究员阙银杏坦言。为了推动初中生阅读，从2011年温州就开始做初中阅读推广，成立初中文学社联盟，推出《温州市初中生阅读推广计划》，办读后感评比，2022年起又改成读书小论文评比，用各种方式引导课内外阅读相结合。

升学要求之外，阙银杏更在意另一种阅读。“不是为了考试，而是真的被书触动到，有自己的体验，主动愿意去读书。”她把这叫作“有思考的阅读”。读后感和小论文评比，想推动的正是这个：把阅读从“读过”往“想过”挪一步。

这场推广，温州已经做了15年。剩下的问题是，我们还能不能给孩子留出更多读“闲书”的时间？

来 源：温州日报

原标题： 全省数据显示：初中生每周3小时阅读比例较小学生大幅减少

初中阅读缘何遭遇“急刹车”

记者 金叶

本文转自：温州新闻网 66wz.com