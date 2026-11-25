沪杭高铁初步设计获批 建成后乘温州高铁可直达浦东机场
温州网讯 近日，沪杭高铁全线初步设计获国铁集团、上海市政府、浙江省政府联合批复，项目从可研阶段正式转入全面建设阶段。对温州而言，又一条北上新通道正在成形，未来，温州市民可乘高铁直达上海东站和浦东国际机场，不必再绕行虹桥站横穿上海。
根据批复，新建上海至杭州高速铁路（沪杭高铁），线路起于上海东站（不含），终至杭州西站（含），正线全长223.70公里，设计时速350公里。全线设置8座车站：上海东、四团、上海金山、平湖市、嘉兴南、桐乡、临平北、杭州西。项目总投资670.97亿元，可研报告已于2025年8月获国家发展改革委批复，先期工程于2025年9月启动施工。
沪杭高铁是沪杭之间的又一条高铁大通道，建成后将在杭州西站与杭温高铁实现无缝衔接。
过去，温州北上上海，长期依赖沪昆高铁沪杭段。2024年底通车的沪苏湖高铁虽然新增了一条通道，但线路偏向湖州，对沪杭核心区间的分流有限。
此次新建沪杭高铁，从线路走向看近乎直线，沿杭州湾北岸直连上海东站与杭州西站，定位就是为沪杭主轴补充一条时速350公里的直达运能。建成后，沪杭之间将形成又一条高铁大通道。
再向南，沪杭高铁在杭州西站与杭温高铁衔接，温州北上列车的路径选择不再被既有沪杭通道的运能卡住，车次安排更灵活，运行时间更有保障，温州与上海之间的时空距离将进一步缩短。
更实质的变化在终点。上海东站紧邻浦东国际机场，规划15台30线，预计2027年7月开通运营，将实现空铁一体化运营，旅客可通过航空模块直接进入浦东机场。未来，温州旅客乘高铁直达上海东站，出站即可抵达机场，真正实现“高铁+航空”一站式衔接。
来 源：温州晚报
乘温州高铁可直达浦东机场
记者 许雅晶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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