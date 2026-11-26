温州晚报 2026-11-26 08:20:00

近日，随着北方气温持续走低，温州沿海滨海湿地及内陆重点水域迎来国家一级保护动物黑脸琵鹭、黑嘴鸥，国家二级保护动物白琵鹭、白额雁等成群越冬候鸟大军。

温州网讯 近日，随着北方气温持续走低，我市沿海滨海湿地及内陆重点水域迎来国家一级保护动物黑脸琵鹭、黑嘴鸥，国家二级保护动物白琵鹭、白额雁等成群越冬候鸟大军。

黑脸琵鹭、白琵鹭等水鸟在湿地觅食。

浅水滩上，水鸟静立休憩；潮水之上，群鸟联袂掠水。古人笔下 “一行白鹭上青天”“落霞与孤鹜齐飞” 的图景，正反复在龙湾滨海、瑞安飞云江口、平阳鳌江口、龙港滨海湿地、三垟湿地等水域上演，铺成一幅幅美丽的生态画卷。

温州地处东海之滨，拥有丰富的湿地资源，是东亚——澳大利西亚候鸟迁徙通道上的重要节点，是南北候鸟迁徙途中停歇、觅食储能的重要驿站。长期监测记录显示，温州已记录野生鸟类500余种，约占全国鸟类总数的33%，其中国家一级重点保护野生鸟类26种、二级93种；水鸟种类约170种，是名副其实的“鸟类天堂”。每年在这里能记录到的迁徙及越冬水鸟有100多种，十多万只，其中不乏国家重点保护的珍稀鸟类。

东方白鹳再次做客龙港滨海湿地。

温润的气候，滩涂、沼泽与河口孕育的丰饶食源，是候鸟选择此地的理由。飞鸟连年赴约，是刻在基因里的迁徙记忆，是对故土的眷恋。入冬之后，在林业部门委托下温州市绿眼睛生态保护中心在龙港滨海湿地开展常态化巡护与候鸟监测，持续实时追踪种群数量、栖息状态与活动规律。最新观测显示，当前候鸟活动频繁、种群稳定，黑脸琵鹭、白琵鹭、白额雁成群在湿地水塘里觅食嬉戏。一个月来，巡护人员拍到了12只佩戴国际环志编号的黑脸琵鹭，为历史同期最多，这是候鸟跨国家迁徙、连通整片迁飞网络的实物印记。其中，佩戴环志编号B56的黑脸琵鹭，是今年春天在韩国刚出生才几个月的亚成鸟，这是第一次到温州。近日，巡护人员还在湿地内观测到三只国家一级保护动物东方白鹳驻足，为这片海湾再添惊喜。

黑脸琵鹭。

东方白鹳属于大型涉禽，是国家一级保护动物，有“鸟界国宝”“鸟类大熊猫”之称，被世界自然保护联盟列为濒危物种。它本是温州罕见的冬候鸟与旅鸟，传统越冬地集中在鄱阳湖一带，很少在温州境内停留。

“但这两年，东方白鹳这类一级保护物种都有出现，上半年我们还观测到两只极危物种——白鹤。” 温州市绿眼睛生态保护中心负责人方明和说，只要栖息环境足够稳定、安全，这些远方稀客就愿意在这里停留更久。

生态好不好，飞鸟最知道。东方白鹳这类偶访的珍稀保护鸟类固然引人注目，但在方明和看来，那些年复一年选择温州作为越冬地和迁徙停歇地的常规珍稀鸟种，更值得长久关注。温州湿地稳定观测到卷羽鹈鹕、黑脸琵鹭、黑嘴鸥等国家一级保护旗舰物种，此外还包括其他一二级保护珍稀鸟类，如鹤、鹳、白琵鹭、小天鹅、白额雁、鸿雁、大杓鹬、半蹼鹬等。眼下，卷羽鹈鹕部分个体已经抵达温州湾。

候鸟用跨越山海的选择，投票给一片安静安全的湿地。而观鸟人要做的，是守住距离，不打扰这场一年一度的远方相会。

观鸟小贴士

每日最佳观鸟时间为晨昏时。观鸟时请勿穿着颜色醒目的服装，动作尽量轻缓，避免大声说话与喊叫。与野生鸟类保持一定安全距离，不惊吓、追逐鸟类，拍摄时不使用闪光灯，尽量利用遮蔽物，远离鸟巢及敏感区域。

来 源：温州晚报

原标题： 12只环志黑脸琵鹭“组团”来温！

记者 陈怡 通讯员 方明和

本文转自：温州新闻网 66wz.com