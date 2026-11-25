温州日报 2026-11-25 09:43:00

近日，温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动全域推进研讨活动举行，现场发布《温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动实施方案》与《温州市“少年科学院”建设指引》，同步启动温州市“少年科学院”建设。

温州网讯 “从今天起，‘做中学’不再只是一个理念，而是一项有文件指引、有课时保障、有阵地支撑、有评价赋能的全市行动。”近日，温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动全域推进研讨活动举行，现场发布《温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动实施方案》与《温州市“少年科学院”建设指引》，同步启动温州市“少年科学院”建设。

作为全国首批中小学科学教育实验区，温州拥有家庭实验室、“科学部落格”、科学副校长等一批全国知名的科学教育品牌。以这些既有品牌为基础，“温州经验”持续贯通生长，家庭实验室让孩子在阳台上开始探索科学部落格让发现被看见，科学副校长让问题被认真对待，少年科学院让探究有个去处，“做中学”让这一切进入课表……记者翻看《方案》，发现其中明确要求：课时总量不增加，不增设纸笔考试；4-9年级学生每学期至少完成1项探究实践任务，累计不少于4课时，一至三年级落实课程内探究实践即可。也就是说，“做中学”改革并不会增加课时，而是在原有课时里换一种做法，从跨学科主题学习、综合实践、地方校本课程、课后服务中统筹安排，推行“做前-做中-做后”三段式结构，不给师生增添额外负担。同时，评价不靠“卷子”，而是聚焦问题意识、探究实践、反思改进、合作交流四大维度，依托课堂观察、作品展示、实操考核采集表现性证据，探索建立学生科学素养数字画像，纪实纳入综合素质评价档案。

《温州市“少年科学院”建设指引》为学有余力、热爱科学的学生搭建了课外的进阶成长平台。据介绍，少年科学院是校内学生科技教育的常设组织和资源枢纽，不设选拔门槛，面向全体学生开放。根据《指引》，计划三年之内实现全市1000余所中小学应建尽建，构建“市级总院-区县分院-学校少科院”三级组织架构。同时，推行校外“1＋N”导师制，每位校外指导师对接2-5个研究小组，每月至少开展一次指导。

活动现场，同步启动“温州万问？少年寻解计划”，各校每年立项若干学生课题，涉及智造温州、海洋温州、农创温州、非遗温州、健康温州、家园温州、未来温州等，形成“在校研、在家做、云端晒、专家导”闭环，按照选题、开题、研究、结题、发布五步完整开展研究。“课题结题允许‘未解之问’，也接纳失败的研究，评价重在探究过程与科学思维，不以必须得到正向结果作为硬性条件。”市教研院相关负责人说。

课堂有没有变、学生有没有动、机制有没有长效？市教育局相关负责人表示，推进“做中学”领航行动，要坚守不增课时不加考试、面向全体城乡共进、扎根本土资源、安全规范包容试错四项原则，校家社联动重塑学习场域，强化教研赋能教师成长，用好过程性评价，看见学生真实成长，把课堂向真实世界延伸、把动手时间还给孩子，培育更多具备科学家潜质的青少年，夯实温州科学教育高地建设根基。

来 源：温州日报

原标题： 从“纸上”到“课上”，温州科学教育“做中学”全域落地

三年实现全市千余所中小学建成“少年科学院”

记者 卓扬 通讯员 郑晓玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com