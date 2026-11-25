温州三名小将入选中国足协“未来之星计划”
温州网讯 近日，中国足球协会在官网上发布了2026年“未来之星计划”拟资助球员公示名单，28名在海外俱乐部踢球的青少年榜上有名，其中17岁的何浩源、15岁的蔡昀翼和廖子恒三名温州小将在列。
三人中，17岁的何浩源名气最大。因父母在江苏徐州做生意，2009年何浩源在当地出生，户籍是乐清虹桥。他早年入选“中国足球小将”梯队，后赴西班牙留洋，曾随巴达洛纳基金会U19B队获得2025-2026赛季加泰罗尼亚青年联赛亚军。今年5月，何浩源火线回国，代表温州队参加首届吴越杯。在四分之一决赛对阵湖州队的比赛中，他在开场仅1分19秒便攻入一球，帮助球队以3比0获胜，并当选当场最佳球员（MVP）。何浩源目前在西班牙圣库加特足球俱乐部梯队踢球。
蔡昀翼和廖子恒均15岁，因父母在意大利经商而在当地生活长大，都是中国籍，户籍地分别是瑞安和永嘉。蔡昀翼效力于意大利热那亚足球俱乐部梯队，廖子恒在意大利卡拉拉足球俱乐部梯队踢球。
“感谢国家，这份支持对我们来说是雪中送炭，能减轻我们的家庭经济压力。”何浩源的父亲何建良表示，他相信孩子也会继续努力，不负众望，争取未来有一天为国而战。
为培养具有国际竞争力的高水平足球后备人才，中国足球发展基金会、中国足球协会联合设立“未来之星计划”公益项目。“未来之星计划”按照球员所在地区生活成本、训练成本、赛事竞争力的不同，分为每年45万元、35万元、25万元三个档次进行资助。“未来之星计划”首个执行周期为5年，自2026年起实施，这标志着“国字号”海外人才培养工程正式启动。
来 源：温州晚报
记者 魏华
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
绿电跑进来 温州工厂焕新颜 浙江首批零碳园区建设加快推进社会11-24
-
温州港成功引领334.8米“长辉”轮靠泊，迎来港史上最长船舶社会11-24
-
总部在温州 生产在海外 温州梯度布局境外合作园区社会11-24
-
温州新增一家省级旅游休闲街区社会11-24
-
“飞云渡”成网红打卡地，带你寻“爆款晚霞”媒体专栏11-24
-
“稀客”到访！龙港滨海湿地迎来年度最佳观鸟季媒体专栏11-24
-
瑞安传家锅：流量之下守本心，一口铁锅见诚信社会11-24
-
AI宣讲秀·“TIR+9810”让跨境电商出海再提速社会11-24
-
今年前十个月温州楼市大数据发布社会11-24
-
瓯海大道汤家桥路口完成微改造，晚高峰下桥提速71%！社会11-24