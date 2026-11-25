温州晚报 2026-11-25 09:43:00

近日，中国足球协会在官网上发布了2026年“未来之星计划”拟资助球员公示名单，28名在海外俱乐部踢球的青少年榜上有名，其中17岁的何浩源、15岁的蔡昀翼和廖子恒三名温州小将在列。

温州网讯 近日，中国足球协会在官网上发布了2026年“未来之星计划”拟资助球员公示名单，28名在海外俱乐部踢球的青少年榜上有名，其中17岁的何浩源、15岁的蔡昀翼和廖子恒三名温州小将在列。

三人中，17岁的何浩源名气最大。因父母在江苏徐州做生意，2009年何浩源在当地出生，户籍是乐清虹桥。他早年入选“中国足球小将”梯队，后赴西班牙留洋，曾随巴达洛纳基金会U19B队获得2025-2026赛季加泰罗尼亚青年联赛亚军。今年5月，何浩源火线回国，代表温州队参加首届吴越杯。在四分之一决赛对阵湖州队的比赛中，他在开场仅1分19秒便攻入一球，帮助球队以3比0获胜，并当选当场最佳球员（MVP）。何浩源目前在西班牙圣库加特足球俱乐部梯队踢球。

蔡昀翼和廖子恒均15岁，因父母在意大利经商而在当地生活长大，都是中国籍，户籍地分别是瑞安和永嘉。蔡昀翼效力于意大利热那亚足球俱乐部梯队，廖子恒在意大利卡拉拉足球俱乐部梯队踢球。

“感谢国家，这份支持对我们来说是雪中送炭，能减轻我们的家庭经济压力。”何浩源的父亲何建良表示，他相信孩子也会继续努力，不负众望，争取未来有一天为国而战。

为培养具有国际竞争力的高水平足球后备人才，中国足球发展基金会、中国足球协会联合设立“未来之星计划”公益项目。“未来之星计划”按照球员所在地区生活成本、训练成本、赛事竞争力的不同，分为每年45万元、35万元、25万元三个档次进行资助。“未来之星计划”首个执行周期为5年，自2026年起实施，这标志着“国字号”海外人才培养工程正式启动。

来 源：温州晚报

原标题： 温州三名小将入选中国足协“未来之星计划”

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com