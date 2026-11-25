温州日报 2026-11-25 09:43:00

刚刚落幕的高一首次期中考试，无疑是近期温州家长圈最热的话题。成绩公布当晚，不少高一家长对着成绩单暗自焦虑，还有家长连夜查赋分、比对选科组合。不同于小学、初中阶段的考试波动，高中第一次期中考后的焦虑，带着鲜明的初高衔接的不适应与新高考选科的压力。

温州网讯 刚刚落幕的高一首次期中考试，无疑是近期温州家长圈最热的话题。成绩公布当晚，不少高一家长对着成绩单暗自焦虑，还有家长连夜查赋分、比对选科组合。不同于小学、初中阶段的考试波动，高中第一次期中考后的焦虑，带着鲜明的初高衔接的不适应与新高考选科的压力。

半个学期九门学科同步推进、卷面分与赋分并行、选考科目敲定进入倒计时，三重压力叠加，让很多家庭第一次真切体会到：高中，真的不一样了。

分数落差显现

家长陷入选科焦虑

“初中门门能考90分以上的，现在落差太大了。”市区一位普高高一家长的感慨，道出了无数家庭的真实状态。此次高一期中考，不少高中实行分科目计分：语数外为原始卷面分，物化生、政史地采用浙江新高考规则模拟赋分。

这位家长坦言，孩子初中成绩还过得去，中考考入温州八高。可高中第一次大考，把节奏全部打乱了。“有些科目只考了几十分，甚至两门加起来，还没有别人一门的分数。”成绩公布当晚，家里气氛凝重。看着巨大的分数落差，家长既心疼又无力。

更让家长焦虑的，是扑面而来的选科压力。“身边的家长天天在讨论，哪些科目好赋分、哪些组合好报考。”这位家长说，自己心里完全没底，不敢随意给孩子出主意。“就算有些科目低考高赋，也要孩子愿意学、有兴趣学，我们勉强不了。”

为了不给孩子选科拖后腿，这位家长开启自学模式，借助AI工具、短视频等渠道，每晚研究一个专业方向。“每天挤点时间查资料，研究孩子感兴趣的专业学哪些课程、就业前景怎么样、有什么选科要求。”在他看来，初中拼分数，高中拼规划，自己必须提前弄懂新高考规则。

在重点高中，家长的焦虑更多来自激烈的同辈竞争与紧迫的选科节奏。“这次成绩一般，也在意料之中，重高高手太多了。”家长王先生告诉记者，和往年相比，如今不少学校选科节点前移，预计高一下学期就完成最终分科，可供参考的仅有期中、期末及数次月考成绩。

他结合孩子的想法，初步倾向“物化技”组合。“技术是浙江独有的选考科目，贴合科技发展趋势，未来升学就业可能有先发优势。”

读懂赛道之变

单次成绩不足以定选科

“现在家长的焦虑，大多是还没理解初高中考试的本质。”省特级教师、瓯海中学正高级教师郑小侠给出专业解读。在他看来，高一第一次期中成绩普遍下滑，不是孩子退步，而是学习赛道发生了根本性转变。

“初中属于义务教育，以过关性考核为主；高考是选拔性考试，两者的性质完全不一样。”郑小侠说，初中各学科内容偏基础，重在掌握知识、达标过关；进入高中，知识点密度、思维深度、综合难度同步陡增。“很多中考分数差不多的孩子，进校后很快拉开差距。懂得思考、总结、整合的孩子，很快步入轨道；还停留在死记硬背、机械刷题模式的，一下子就掉队了。”

针对家长最纠结的选科，郑小侠给出思路：高考真正拉开差距的是语数外主科，而非选考科目。“选科带来的差距有限，还能参加两次考试赋分，过早纠结、过度内耗，反而丢掉大头。”

他解释，很多学校提前摸排选科意向，是为了给学生留出适应时间。选科该怎么参考？他认为，一看成绩，二看兴趣。在他看来，兴趣并非一成不变，“孩子学得出成绩、学得有信心，自然就有兴趣。”最重要的是，选科要结合多次考试成绩、长期趋势综合判断。“像这次期中考的物理，难度还没有完全上去，本次成绩参考价值不大。”

他特别提醒家长，不要看到成绩就自乱阵脚。高一是初高中衔接的过渡期，也是新高考三年规划的起点。一场期中考试，反映的是新旧学习方式的差距、评价体系的差异，并非孩子的最终定论。

“高一孩子的压力，远比家长想象的大得多。”郑小侠表示，换新环境、调整作息、学业强度陡增，不少孩子还要第一次适应寄宿生活，本身就手忙脚乱，家长切忌在这个时候雪上加霜。很多家庭矛盾、孩子心态失衡，根源往往是家长自身的焦虑向外传递。

理性看待首次期中考

名师支招陪伴减压之道

那么，家长应如何理性对待高中第一次期中考成绩？郑小侠给大家支招。

“很多家庭习惯孩子一回家，就追问分数、排名，拿孩子和别的同学比较，这样的沟通很容易激化矛盾。”他建议家长换一种沟通思路：少问成绩得失，多聊聊校园日常，问问相处融洽的同学、有意思的老师、丰富的社团活动，引导孩子看见高中生活多元的一面。

“面对暂时失利的孩子，不必反复揪着短板追问。一顿暖心的饭菜、一次散步闲谈、一场轻松的运动，往往比说教更有力量。”郑小侠说，高一的起伏大多是阶段性的，比起盯着一次考试结果，更重要的是和孩子一起复盘学习节奏、调整学习方法。如果对学情、选科存有困惑，也可以主动和班主任、学科老师沟通，依托学校专业意见理性规划。

“不用一看到成绩波动就急于做心理测评、贴上抑郁标签，家长重点盯两个指标：睡眠食欲、社会功能。”郑小侠说，因为考试短暂失落是正常情绪，只要孩子睡眠、饮食稳定，愿意交流，就不必过度紧张。一旦出现持续半个月失眠、食欲紊乱、对原有爱好失去兴趣，或是一提上学就身体不适、回避社交、总觉得被孤立，就要高度重视，及时介入疏导。

他建议家长给孩子留出情绪出口，把运动、爱好重新安排进周末，不要用补课填满所有休息时间，给紧绷的身心留出缓冲空间。“家长要转变角色，当好后勤部长、陪伴者，而不是紧盯分数的场外考官。”

高中学习是一场长跑，高一首次期中考只是衔接阶段的一次检验。放下分数焦虑，以从容陪伴给予孩子鼓励与支持，助孩子平稳经历过渡期。

来 源：温州日报

原标题： 连夜查赋分 比对选科组合

第一次期中考后 高一家长在焦虑什么

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com