温州日报 2026-11-25 08:23:00

11月24日，记者从浙江东日所属温州市水产批发市场获悉，受梭子蟹整体丰产影响，梭子蟹价格整体回落，其中大规格梭子蟹价格同比下跌超两成，市民尝鲜性价比明显提升，水产消费持续升温。

市民挑选红膏蟹。采访对象供图

温州网讯 进入11月下旬，红膏蟹迎来集中上市期。11月24日，记者从浙江东日所属温州市水产批发市场获悉，受梭子蟹整体丰产影响，梭子蟹价格整体回落，其中大规格梭子蟹价格同比下跌超两成，市民尝鲜性价比明显提升，水产消费持续升温。

据介绍，当前市场红膏蟹货源以舟山沈家门、辽宁丹东为主。11月23日，3—5两规格红膏蟹批发价为每斤35—45元，2—3两规格为每斤20—30元，5—7两规格红膏梭子蟹批发价为每斤60—75元，较去年同期下降超两成。

水产批发市场负责人分析，价格走低主要受梭子蟹整体丰产、市场供应充足影响。今年海水温度偏高，产量稳中有升。同时，梭子蟹养殖户数量较多，养殖蟹上市量较大，共同拉低了价格。

红膏蟹也是本地制作江蟹生的时令食材。“现在蟹膏肥厚红润，做江蟹生正当时。”市场经营户张老板介绍，近期不少市民和商户专门来市场采购红膏蟹制作江蟹生，有的一次买上好几箱，摊位上红膏蟹的走货量比前期明显增加。据市场方介绍，红膏蟹走货加快也带动梭子蟹整体交易升温，近期市场梭子蟹日均交易量约23吨。

挑选红膏蟹有何讲究？市场经营户介绍，可重点观察蟹角和腹部：将蟹盖两侧尖角对着光照，微微透出橘红色；肚脐圆润宽大、顶端饱满甚至微微外撑；腹部纹路深、凹凸明显，均说明蟹的饱满度较高。此外，还可看蟹的活跃度和重量，同等规格下手感沉实的，通常肉质更紧实。

对于后市，市场方表示，随着海水温度降低，红膏蟹肥美度迎来进一步提升，价格或随行情上涨。

红膏蟹之外，本地虾蛄同样走俏。11月23日，苍南本地虾蛄约每斤22元，山东虾蛄约每斤44元。经营户表示，本地虾蛄鲜活度好、运输成本低、上市时效快，更受周边商贩和市民青睐，走货明显快于外地货源，已成为当前虾蛄品类的走量主力。目前市场虾蛄日交易量约5吨。

来 源：温州日报

原标题： 江蟹生尝鲜正当时 红膏蟹批发价下降超两成

记者 邓帆慧 通讯员 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com