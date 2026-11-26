温州日报 2026-11-26 09:10:39

近日，由温州市资规局和住建局联合印发的《温州市住宅底层架空空间利用规划管理规定（试行）》，让“抬板社区”这个词汇正式进入温州人的视线。以后，板下停车、板上生活，彻底实现人车分流将成为可能，一场关于“怎么住”的重新定义，为温州推进“好房子”建设提供新路径。

我市郊县部分抬板社区项目概念效果图。

温州网讯 近日，由温州市资规局和住建局联合印发的《温州市住宅底层架空空间利用规划管理规定（试行）》，让“抬板社区”这个词汇正式进入温州人的视线。以后，板下停车、板上生活，彻底实现人车分流将成为可能，一场关于“怎么住”的重新定义，为温州推进“好房子”建设提供新路径。

板上纯步行社区花园

板下空间不计入容积率

所谓抬板社区，就是通过将住宅首层整体抬升构建架空空间，利用下方空间形成架空层的住宅建筑形式，其核心设计理念为立体分层与空间重构。通俗来讲就是将小区整体地坪抬高，形成板下、板上双层空间。板下布局停车、设备用房、配套功能等，板上打造纯步行的社区花园、入户大堂，实现人车分流。抬板社区已在浙江杭州、宁波等地先行探索。

此次我市出台的抬板社区规定面向我市新出让的二类城镇住宅用地及兼容二类城镇住宅的项目，但并非所有地块均适用抬板设计，包括三垟湿地保护区、历史文化保护区域、重要滨水地段等已有明确建筑总高度限制和特定风貌管控要求的地块（或空间范围），场地受限的地块，容积率低于1.3的低容积率高密度地块，以及其他城市设计已明确不宜做抬板设计的区域。

容积率核算是该政策的核心亮点。按照规定，底层架空空间用于公配用房（不含详细规划要求配建的街道级、社区级公共服务设施）、公共通道（含小区门厅）、公共休闲和公共开放空间、停车及相应设备用房功能的，不纳入容积率计算，以此鼓励公共空间供给。社区公配、物业服务用房及各类经营性功能用房，需正常纳入容积率计算，防止通过抬板变相增加开发规模。

在技术管控上，该规定设定刚性约束。抬板空间结构层高严格控制在5米以内，建筑高度以室外地坪为起算基准。同时，规定还对城市界面、消防安全作出要求，沿城市道路一侧宜布局商业、社区公配、物业管理等功能，禁止设置连续大面积实墙，禁止沿街设置开敞式停车库，同步要求做好边界景观衔接，合理设置从市政道路到达抬板空间板上登高场地的消防车通道或坡道，满足消防设计要求。

规定要求所有抬板空间设计时必须明确具体使用功能，不得预留不明功能空间；房地产开发企业销售时必须向购房者明示不计容空间的范围、用途及后续移交管理要求，以保障购房者知情权，防范后期私自改造、功能变更等纠纷。

车库成“第二大堂”

空间重构实现品质跃升

区别于以空中花园为卖点的“第四代住宅”，抬板社区通过“垂直分层”实现空间重构——把小区的地面整体抬高，在抬升的平台下方布置“阳光车库”、设备用房和社区会所、邻里空间等，抬板之上则完全释放为纯粹的景观、步行系统和公共活动空间，这也被业内称为“第五代住宅”。

“抬板设计回应了传统住宅的一些长期痛点。”温州理工学院建筑与能源工程学院专任教师周浪分析，对于低层住户而言，住宅首层整体抬高后，潮湿、噪声、视线干扰等问题将有所改善，并进一步提升居住私密性和舒适度。而对于开发商而言，可减少大规模地下开挖，节约土方、基坑支护、降排水等方面的成本支出。

事实上，自去年以来，我市乐清、瑞安、苍南等地就已有抬板社区项目率先落地实践，而此次规定的出台，标志着抬板社区从零星试点转向规范化、规模化发展。例如，处于乐清胜利塘北片的绿城·云起东方项目，在设计上地库整体抬升约3米，配合下沉景观，把板下车库做成带采光井的“第二大堂”；绿城·千帆印月位于乐清城南，容积率为2.2，共建有13栋高层，谋划打造全域抬板住区；由中瑞地产建设的瑞安市莘塍东单元02-29地块项目，也已做了抬板社区规划，包括建设下沉庭院、生态峡谷和风雨连廊等；在建的苍南县城投·东扩C-03地块项目则计划将社区整体抬高约5米，布局叠拼、联排等产品。

不仅如此，瑞安还于今年年初发布了关于征求《瑞安市建设项目停车空间及架空平台容积率计算优化规则》意见的通知。该文件拟规定“用于满足停车配建最低标准的停车空间（包括居住用地内位于底层架空平台下方的停车空间等）可不计入容积率指标”，并对架空平台下方停车空间的结构层高、平台面层起算方式、沿城市界面处理等作出细化要求，该政策与此次温州发布的规定内容有不少相吻合。

对此，多位业内人士认为，从“第四代住宅”的空中花园，到抬板社区立体底盘，住宅产品迭代的背后，是土地集约利用、居住品质升级与建设成本优化的叠加。随着我市“好房子”建设的持续推进，老百姓对居住评价的标准不再只局限于户型、面积，社区公共空间、通行秩序、防潮适居等指标越来越受重视。抬板社区作为高品质住宅的新方向，对整体结构设计、消防组织、后期运维都提出更高标准，而解决无障碍通行、交通转换效率、消防疏散、板下空间通风采光、归家动线以及城市界面融合等问题也将成为今后关注的焦点。

来 源：温州日报

原标题： 我市住宅产品再迭代，“垂直分层”实现空间重构 抬板社区底层可抬高近5米

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com