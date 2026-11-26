温州日报 2026-11-26 08:25:00

减量、提质、增效。温州社会组织这场持续四年的“洗牌”是如何推进的？记者近日走访多家社会组织和民政部门，寻找这份蜕变背后的答案。

温州网讯 今天下午，温州社会组织领域两场会议——温州市社会组织规范化建设与高质量发展推进会、温州市社会组织总会第一届第一次会员大会，将同期举行。

记者从市民政局获悉，截至今年10月，全市登记社会组织7530家，比四年前的9348家减少1818家，4A级以上社会组织却从314家增至494家。2025年，全市社会组织从业人员突破7万人，年度总收入达80.18亿元。

减量、提质、增效。温州社会组织这场持续四年的“洗牌”是如何推进的？记者近日走访多家社会组织和民政部门，寻找这份蜕变背后的答案。

从“铺摊子”到“选优苗”

培育扶持让好苗子长起来

社会组织在质量做“加法”，第一步是把好苗子选出来、扶起来。

永嘉县楠岸社会工作服务中心“芳邻妈妈”项目，是温州市连续四年举办的公益创投大赛所资助的802个优质项目之一。“得益于创投大赛扶持，我们得以顺利落地并推进公益项目。项目招募‘爱心妈妈’志愿者，为留守儿童和困境儿童提供走访陪伴、心理疏导、课业辅导和兴趣培养等服务。目前，已累计惠及超千名儿童。”该中心负责人周志芬告诉记者。

一个扎根基层的公益项目能成长起来，背后是温州为社会组织精心铺就的培育土壤。

2022年9月，我市印发《关于促进社会组织高质量发展助力共同富裕示范区市域样板建设的实施意见》，部署培育扶持、综合监管、作用发挥、红社领航等“四大工程”，配套细化14条硬核举措，为社会组织发展划定路径。

路径明确后，资源投向也随之聚焦。温州把力气用在国家重点培育行业协会商会、科技、公益慈善、城乡社区服务四类社会组织上。科技类社会组织从220家增长至285家，增幅29.5%；慈善组织从133家增长至275家，实现翻番。高端平台也实现零的突破——省内首家世界青年科学家联合会秘书处业务总部落地温州，填补了我市国际科技组织落户的空白。

光有方向不够，还得有土壤。全市搭建起市、县两级13个实体化社会组织服务平台，建成21家社区发展基金会。“红社学堂”常态化开展专题培训、业务轮训，年均覆盖负责人和骨干千余人次，71名从业人员获评浙江省社会组织领军人物。

资金与评价机制同步跟进。温州创新“政府资金引导、社会资本参与”的1:1配资模式，连续四年举办公益创投大赛，累计投入财政专项资金4344万元，撬动社会配套资金3000余万元，精准资助优质公益项目802个。以评促建同步发力，等级评估标准迭代优化，对3A及以上组织落实激励，按标准给予1万元至5万元一次性奖励，激发社会组织规范化建设和争先创优内生动力。

从“事后救火”到“云端预警”

综合监管划出安全底线

好苗子长起来，并不意味着可以“野蛮生长”。培育扶持做优增量的同时，如何让存量组织规范运行、让劣质组织有序退出？温州通过综合监管，划出安全底线。

不久前，因市化学与材料学会要进行换届，经办人员陈锡安登录温州市社会组织数字化平台“总会云”，在“换届前备案”模块填好时间、地点、议程。经主管部门审查通过后，系统自动生成大会议程、章程、选举办法等全套材料。

记者了解到，过去这类材料多由协会秘书处自行起草，格式五花八门、要素时有缺漏。如今，依托数字化平台，协会换届实现备案在线办、材料有模板、审查在云端、一次不用跑。

这是温州社会组织数字化监管的一个侧影。市民政局联合浙商银行温州分行推出温州市社会组织数字化平台“总会云”。该平台运行至今，历经20余次迭代，开通用户账号6.4万多个，覆盖登记机关、业务主管单位、行业管理部门和社会组织，全市超九成社会组织上线入驻。平台集成“7+8+X”场景：7类政务服务涵盖登记、年检、备案、等级评估、公益创投、预警、清廉评价；8类自身需求覆盖办公、人力、财务等；X则按需定制。监管由此从事后被动处置，转向事前主动预警、事中精准管控。

管，从入口就开始。四年来，累计开展跨部门征询意见72次，完成负责人资格审查1227人次。率全省之先出台《温州市社会组织有关事项备案指引》，将换届选举、“一讲两坛三会”等重大活动纳入常态备案，累计完成社会组织有关事项备案1273件，全程可控、可管、可溯。

入口严管之外，出口同样要畅通。温州落地简易注销、部门强制注销双重机制，常态化清理“僵尸型”社会组织，四年累计处置853家，数量居全省第一；联动公安、民宗等部门，创新“五维一体”闭环打击工作法并在全省推广，累计处置非法社会组织72家。

从“各自为战”到“抱团赋能”

社会组织站上发展前沿

当一批社会组织在培育中成长、在监管中规范，温州开始把这支力量引向发展一线，让它们在产业升级、基层治理、共同富裕和对外开放等方面释放效能。

此前，浙江万联电器有限公司依托万全商会平台牵线搭桥，一举拿下1000多万元新客户订单。平阳县万全商会秘书长陈望挺介绍，近年来，商会把会员企业拧成一股绳，打造“1+7+N”共富工坊矩阵，形成“企业接单、车间生产、村民参与”良性闭环。

这是社会组织赋能产业转型的一个缩影。全市58家重点行业协会商会牵头或参与制定行业标准338项。市电气行业协会主导制定智能微断等8项团体标准，填补国内领域技术空白。市新材料产业协会成立两年，助力10家会员企业入选省制造业单项冠军培育名单。

产业一线之外，基层治理也看得见社会组织的身影。乐清市李西琴社会工作服务中心的“婚姻第一课”项目，把辅导贯穿婚前、婚中、婚后，三年来劝和1233对。瓯海区新桥街道培育324支社区社会组织，以“居民点单、社区派单、组织接单”服务机制，打通基层服务“最后一米”。

慈善力量持续壮大。全市慈善组织总量稳居全省第二，四年来接收捐赠款物47.9亿元。2022年成立的温州杨红慈善基金会，理事成员九成以上是医务从业者。他们把大型CT车开到老人、妇女、环卫工人身边，现场筛查发现多例早期肺癌、肺结核，并帮助对接三甲医院救治。“瓯江膳行·助老计划”走进一家家老年食堂，今年10月又新增结对12家。

社会组织能站上发展前沿，根本在于党建引领。温州严格落实社会组织党建“六同步”“两纳入”，党建机构落实率100%。深耕“红社领航·真爱到家”品牌，上线“清廉社会组织星级评价”数字化系统，305家社会组织获评三星及以上，34个案例入选省级清廉案例汇编。

多年规范化建设积累的成果，也为更高层级的资源整合搭建了平台。如今，温州市社会组织总会第一届第一次会员大会举行，标志着总会成立进入关键节点。首批192个会员中，181家单位会员全部为4A级以上社会组织，覆盖14个重点行业领域。

市民政局有关负责人介绍，针对过去社会组织“各自为战、单兵作战”的痛点，这个新平台被定位为“服务枢纽、资源平台、创新引擎”，下一步将推进“百业千社会客厅”行动、社会组织能力提升训练营等，引导全市社会组织规范自律、抱团赋能。

四年蝶变，只是序章。当7530家社会组织从“量”的规整走向“质”的跃升，温州的基层治理与共同富裕故事，有了更多的讲述者。

来 源：温州日报

原标题： 从“量的优化”到“质的跃升”——温州社会组织四年蝶变观察

记者 黄文盈 通讯员 刘汇津

本文转自：温州新闻网 66wz.com