温州日报 2026-11-27 08:22:00

一口瓯味，品出老字号传承；一场盛会，展现温州味创新。11月26日，为期四天的第十五届温州食品博览会在温州国际会展中心启幕，300余家展商携老字号传统美食、乡村农特产品等集体亮相。

市民在选购老字号、农特产等物品。记者 蒋文广 摄

温州网讯 一口瓯味，品出老字号传承；一场盛会，展现温州味创新。11月26日，为期四天的第十五届温州食品博览会在温州国际会展中心启幕，300余家展商携老字号传统美食、乡村农特产品等集体亮相。

展会共设四大特色板块，以“品美食、温州味、新食光”为主题，将乡村共富、老字号非遗、电商直播与产业对接深度嵌入展会场景。

老字号、传统温州味是本届食博会的重头戏之一，展区汇集快鹿、五味和、旺马兴、县前汤圆、温州大酒家、江心、海螺等温州老品牌，灯盏糕、温州鱼丸、鸭舌、永嘉麦饼等传统制作技艺从街巷后厨搬到展馆现场，现做现尝。组委会还为老字号参展企业推出美食主题插画，以年轻化表达助推温州美食文旅传播，让老手艺既能被品尝，也能被看见。

老字号、温州味在展会展现的创新也让人眼前一亮。旺马兴推出低糖系列糕点月饼；五味和升级伴手礼新包装，开发养生新式糕点；县前汤圆上线迷你速冻小汤圆；快鹿创新研发新式点心。他们也在顺应健康化、便捷化的消费趋势，不断推陈出新。“五味和自2021年回归自营后，目前已成功推出并销售五味和鸭舌、五味和牛肉干、五味和猪肉脯等29款自有品牌创新产品，广受市民认可。”五味和商场运营中心工作人员杨皓博说。

记者看到，本届食博会还聚焦城乡共富，大力展销乡村特色食材。展会设置助农共富区，村书记、农村集体经济经理人、返乡农创客携本土农特产品组团参展，推动助农板块从产品展销向产业对接升级。瑞安市高楼镇富裕村的“小羊书记”带着高楼细粉干、南瓜面、高山土蜂蜜、寨寮醉月果酒、各类果蔬菜干等当地农特产品亮相。参展的山福镇红糖、田鱼干、牛肉干、红美人，藤桥熏鸡、鸭舌，乐清铁皮枫斗，苍南矾山肉燕，泰顺红曲酒、非遗米面干、畲乡宽面等温州各乡村特产，更展现了温州地方特色食材的丰富多样。

据了解，本届食博会延续“会展 + 数字”融合模式，温州市网络人士联谊会、市现代集团知联会联合温州会展中心，创新设立网联助企直播专区，组建温州网联农播团，动员全市农播达人、短视频创作者齐聚现场。

展会现场，温州粮食中心市场携市场内10家优质粮油商户以业态集群化方式搭建展销平台，集中展示优质大米、杂粮、面粉、食用油等放心粮油产品。浙川山海协作再添新载体，温州瓯瓷产业发展有限公司携手四川省南部县区域公用品牌“南部至味”，集中展示鹿茸菇、晚熟柑橘、升钟湖水产、农家香米、小榨菜籽油、原味牛肉等生态农特产品，面向采购商推进渠道对接和意向登记，打通从产地到温州市场的销售通道。

来 源：温州日报

原标题： 4天吃遍全温州 300余家展商带你解锁瓯味新吃法

记者 王木正 通讯员 刘晨露

本文转自：温州新闻网 66wz.com