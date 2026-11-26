温州日报 2026-11-26 08:52:45

尝尝新上市的瓯柑，逛逛有意思的市集，拍拍大自然的风光。这个周六，为期两天的三垟湿地瓯柑集将在三垟湿地文昌园（东入口）广场举行。届时，市民游客可以在湿地美景中品味瓯越文化、共享丰收喜悦。

温州网讯 尝尝新上市的瓯柑，逛逛有意思的市集，拍拍大自然的风光。这个周六，为期两天的三垟湿地瓯柑集将在三垟湿地文昌园（东入口）广场举行。届时，市民游客可以在湿地美景中品味瓯越文化、共享丰收喜悦。

作为活动核心板块，“瓯柑集·垟上柑市”将集中展销三垟瓯柑，并设置生活美学区和瓯味美食区。市民游客既可体验非遗手作和自然生态主题手作，亲手制作森系挂件、扭扭棒小花，把湿地的自然意趣带回家，也可选购文创美物，品尝温州名小吃和网红美食，在“逛、吃、购、玩”中体验湿地市集的独特魅力。

全域趣味互动同样精彩。未来科技博览谷两天限时开放，市集区不定时组织机器人巡游展示，赛博国风的反差感为打卡添一份趣味。现场设置“掌柑之吉”“拓柑之吉”“掷趣之吉”“绘福之吉”“巧筑之吉”等五项瓯柑主题互动游戏，游客可免费参与集章，满章即可抽奖，奖品数量有限、先到先得。值得一提的是，三垟湿地首届AI视频创作赛同步启动，18周岁以上大学生及社会创作者均可参与，一等奖奖金1500元（1名），二等奖奖金1000元（2名），三等奖奖金500元（3名），为创作爱好者提供展示舞台。

瓯柑精品园设有活动分会场，开展采摘和研学游。主会场服务台设采摘/研学报名点，现场即可成团。市民游客逛秋日花海、打卡3处主题拍照点并分享，还可获得精美礼品一份。

市民游客可导航至三垟湿地文昌园（东入口），活动期间免费停车，或导航至三垟湿地河乡园（北入口），换乘免费观光车接驳至文昌园，沿途欣赏东环线美景。文昌园码头画舫船免费游览，一路尽览文昌园湿地风光。

来 源：温州日报

原标题： 采逛吃看齐体验 三垟湿地瓯柑集周六开市

记者 张晨 通讯员 许航

本文转自：温州新闻网 66wz.com