温州日报 2026-11-26 08:54:51

11月25日，记者从市铁投集团获悉，即日起至2026年12月31日，温州轨道交通联合支付宝推出两项冬季专项乘车优惠，面向刷码乘车、自助机购票两类场景，送上冬日出行实惠。

温州网讯 天气转冷，轨道惠民暖意持续加码。昨天，记者从市铁投集团获悉，即日起至2026年12月31日，温州轨道交通联合支付宝推出两项冬季专项乘车优惠，面向刷码乘车、自助机购票两类场景，送上冬日出行实惠。

本次上新的“百次立减”刷码福利，面向支付宝实名用户。用户可领取一张最低5.08元、最高10.88元的公交轨道乘车券，累计可使用100次，每日最多使用2次，领券后50日内有效。该券适用于支付宝先乘后付刷码乘车，支付环节自动抵扣；欠费补缴、充值、交通卡储值余额乘车不参与优惠。同一用户限参与一次，券不可叠加其他乘车优惠，系统会优先选用金额更高的权益，使用前需将支付宝升级至10.1.24及以上版本。

同步上线的还有自动售票机随机立减，覆盖全线网36座车站。乘客在自助机购买单程票、选择支付宝支付，即可享受最低0.05元的随机立减，无门槛、不限次数。

专项活动之外，轨道常态化优惠持续在线，精准匹配不同出行人群。针对高频通勤一族，月票240元、季票558元、年票1500元，线网内不限次乘坐，通勤频次越高性价比越高；支付渠道上，市民卡、交通联合卡刷卡享9折；兴业银行、广发银行信用卡及62开头银联卡等还有随机立减，活动同样持续至年底；市民卡配套普惠券、畅享券适配长短不同里程出行。

换乘衔接上，温州轨道APP已上线交通出行码，市民在APP内打开该码即可一码通乘温州市区公交与轨道交通，无需切换多个乘车码。轨道站点与公交接驳线路的衔接也在持续优化，部分站点已实现末班精准对接和短距离快速换乘，进一步降低“轨道+公交”联程出行的时间成本。

来 源：温州日报

原标题： 冬日出行有实惠 轨道交通上新立减活动

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com