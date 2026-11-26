温州日报 2026-11-26 09:05:51

日前，龙湾区蒲州东单元B-03地块成功出让，成交楼面价每平方米约2790元，这标志着我市第二座山姆会员商店落地主城东面，即将进入实质性建设阶段。待建成后，将与市中心吴桥片的山姆首店、主城西面的麦德龙会员店共同构筑大型仓储式零售“新三角”。

温州网讯 日前，龙湾区蒲州东单元B-03地块成功出让，成交楼面价每平方米约2790元，这标志着我市第二座山姆会员商店落地主城东面，即将进入实质性建设阶段。待建成后，将与市中心吴桥片的山姆首店、主城西面的麦德龙会员店共同构筑大型仓储式零售“新三角”。

龙湾区蒲州东单元B-03地块位于蒲州街道上江村、屿田村，西侧紧邻文昌路快速路，北边临近机场大道。地块占地面积约59亩，土地性质为零售商业，容积率在1.3-1.35，建筑最高不超过40米。地块地上建筑面积上限约5.3万平方米，地下配套面积约4.8万平方米，整体总建筑面积约10万平方米，地上、地下建筑面积不可分割转让，可整体转让。根据相关规划，该地块项目地上建筑设计应符合大型仓储式商业运营需求，主体建筑采用12×9米柱网结构，商业空间层高9米（按集中商业双倍计容），地上地下各两层。

山姆会员店落地龙湾蒲州片区，将有效填补市区东部大型会员商超的配套短板，进一步提升区域商业能级。从地理位置上看，这里交通便利区位优势明显，临近机场大道、瓯海大道以及正在改造的温州东高速互通，在为居住在主城东面的消费者带来便利的同时，也将进一步辐射片区周边组团。

据了解，位于鹿城吴桥片区的温州首家山姆会员店自2024年12月开业以来热度居高不下，稳定的客流与亮眼的销售数据，印证了温州居民对仓储式会员零售的强劲需求。之后，麦德龙会员店落地瓯海中心区，盒马生鲜入驻滨江万象城综合体，盒马旗下平价社区超市超盒算NB门店多点布局……从大型仓储会员店到社区折扣商超，不同定位、不同模式的零售品牌陆续进入温州，给市民带来更多消费选择的同时，也带动消费供给结构的升级。

对此，有商业人士分析，过去温州传统大卖场以大众化商品为主，商品同质化明显。而仓储会员店以精选SKU、高性价比自有商品、生鲜预制菜为特色，并提供线上极速达、一小时配送等配套服务，带动家庭消费模式转变。同时，这些新品牌的进入也进一步倒逼本土商超、农贸市场、社区门店优化商品、服务和供应链，带动我市现代商贸流通体系持续完善。

根据最近我市发布的《温州市“十五五”商务高质量发展规划》，我市将丰富折扣消费供给，强化发展“平价零售”“尾货经济”等模式，积极引入会员制仓储式量贩超市、社区硬折扣店等新兴业态，形成多层次、多元化的优质高性价比消费品聚集地。强化保供终端网点建设，支持重点生活必需品企业完善配套设施建设，推动建立“大型商超+社区超市”模式，支持有实力的企业建立前置仓，依托连锁超市门店、便利店、社区菜店等资源，打通“大动脉”，畅通“微循环”。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾山姆会员超市要来了 市区零售新格局加速演变

作者：佳雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com