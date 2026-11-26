温州日报 2026-11-26 08:49:00

以“柿”为媒，走进“楠溪江大柿界”。11月25日，2026永嘉楠溪江第四届红柿文旅活动举行，山对面的东炉村同样热闹。当地创新“东炉寻景、西炉兴业”双会场联动模式，两村同频、双向联动，柿农登台，诚邀八方来客。

活动现场吸引不少游客参观打卡。记者 郑鹏 摄

温州网讯 昨天，永嘉县鹤盛镇西炉村，柿农周建华走上台，手里拿着红色讲稿纸，微微发抖。台下村民喊：“建华，话筒拿高一点。”有人上去，帮他把话筒摆正。周建华说自己头一次在台上讲话，紧张。庄稼人不会说漂亮话，就认一个理：自家的柿子和柿饼实在。

以“柿”为媒，走进“楠溪江大柿界”。当天，2026永嘉楠溪江第四届红柿文旅活动举行，山对面的东炉村同样热闹。当地创新“东炉寻景、西炉兴业”双会场联动模式，两村同频、双向联动，柿农登台，诚邀八方来客。

西炉兴业

拉长柿子产业链

周建华家有500多棵柿子树。柿子季一到，在城里工作的子女周晟仪兄妹三人都回来帮忙。当天，舞台对面广场上，一排排柿子铺晒得整整齐齐，周晟仪就在舞台边摆摊，小摊上，“柿子花”很受关注。“也是一种柿饼，想做成花的形状。结果花型没做好，就一条条包装起来卖。”周晟仪说，柿子花是兄妹三人琢磨的新品，没有熏制工序，口感比传统柿饼更清爽，也低糖。兄妹三人除了帮忙采摘、制作柿饼，也把自家柿饼放在线上卖得火热。

西炉是“浙南红柿特色村”，红柿种植历史逾600年，300年以上的古柿树就有700余棵。“柿饼制作手艺是祖辈传下来的，家家户户都晒柿饼，不愁卖。”西炉村党支部书记周建明介绍，村里有600亩柿子林、4000多棵柿树。去年鲜柿摘了30万斤，柿饼6万斤，全村收入超200万元。依托古柿树，村里还开发了“采摘+研学”项目，上周末，研学游客达六七千人。

眼下，西炉还有新期待。“飘渺轩”悬崖边烧烤咖啡，“知春坞”中式庭院树林茶室等加速落地。鹤盛当地人周小娃和周中南合作，落地“西炉喜事”农文旅项目。项目投资600多万元，三个月内三栋建筑主体完工，当前正加紧内部软装，预计一个月后开业，力求赶上这轮柿子季。

“西炉喜事”还将联动温州樱花园，连接小路已建成。“我们开发了柿子特色餐饮‘楠溪柿秋宴’、一人食小餐饮、研学、果饮，还有楠溪江农产品集中展销。”周小娃在楠溪江做了18年乡村文旅，她希望经过深加工和开发，提升家乡柿子的附加值。

东炉寻景

一片柿林美如画

东炉的柿子，却留在枝头。当天，东炉村内红柿装扮的山水舞台格外亮眼。迎宾舞、永嘉昆剧团义演和“万柿大吉”主题舞蹈轮番上演。身着特色服饰的演职人员化身“柿乡导游”，带着游客漫步“柿途大道”。

十年前，东炉的柿子还是“烂在枝头没人要”的光景。村党支部书记周丐和回忆，当时鲜柿卖不上价，摘下来人工都不划算。有村民要把老柿树砍了当柴烧，周丐和没让砍。他承包了村里一片柿林，不摘果，让红柿挂在枝头，美成一幅幅画，依托错落有致的山地，尝试做摄影打卡点。

第一年，来了一些摄影爱好者。第二年，有人带着“长枪短炮”，从台州、丽水赶来。再后来，周末的山路上开始堵车。“每年游客都在增加，今年游客比去年多三分之一。”周丐和说，今年预计吸引的摄影爱好者和游客将超过10万人次。

“今年游步道也延长了，增至1000米，游客游玩体验会更好。”周丐和介绍，今年温州市楠溪江旅游经济发展中心对打卡点进行布点和提升，游客年年来，年年能体验到当地的新意。“西炉来了一次，东炉来了三次。柿子的形状很好看，每次来拍的内容都不一样。”摄影爱好者陈心明说。当天，陕西游客张女士一下车，就忙着拍照：“是爱玩的朋友介绍来的，楠溪江真漂亮！”火爆的人气，也带动了农产品销售。村里老人们在家门口摆摊，生姜、土鸡蛋尤其畅销。村里鲜柿不够卖，高品质鲜柿能卖到3元至5元一斤，有村民甚至跑去外村进货。

年轻人也回来了。“三朵金花农家乐”店主周美宵从江西回来。“柿子红了我们就回来，这是第五年回村赶柿子季。”她说，三姐妹平日在外开超市。去年柿子季40多天，收入超10万元。上周末，店里流水做到了近万元。

东西联动

让流量变增量

实际上，两村也在较劲。早年西炉卖柿子红火，东炉追着赶。如今，东炉把风景卖得俏。

“来我们村的游客，我经常和他们说，买柿饼还是要去西炉。”周丐和说，两地相互推流，双会场同步开幕，不是两个山头打擂，更多的是“强强联合”。

“把两村各自优势做强。”鹤盛镇党委书记陈雷介绍，当地着力走好差异化路子，打造多元场景，更好带动老百姓致富。

当天，鹤盛镇分别与永嘉县晟周生态旅游开发有限公司、温州科技职业学院及温州市农科院举行农旅项目授牌与校地合作签约仪式。“我们把栽培技术、种苗种源方面的优势带给农民，促进地方发展。”温州科技职业学院园林与水利工程学院党总支书记单显勇介绍，学校可分别在东炉的园林景观文旅、西炉的柿子加工上提供技术指导和帮扶。

“东炉西炉的经验说明，永嘉的红柿资源不止能带火两个村。在全域旅游背景下，可依托现有资源，带动更多村子。”温州市楠溪江旅游经济发展中心党委书记周望欣把目光放得更远。永嘉多地已有红柿研学等业态延伸。红柿的产业链如何继续拓展，让一颗柿子带动更多乡村，仍值得期待。

记者手记>>>小微产业好调头 关键还得方向对

楠溪江的柿子红在东炉、西炉，不是偶然。两村都在绝境中调头：西炉鲜柿子卖不上价，就往深加工走；东炉柿子烂在枝头，就留树卖风景。

船小好调头，说改就改。这是小微产业的优势，也是温州其他有柿子、杨梅、枇杷的村子可以借鉴的地方。

红柿产业确实小，小到只红了这两个村。东炉靠“坡地+摄影流量”，西炉靠向阳柿子品质好，走“产品+研学”路子，换个村子，土壤、区位、客流都对不上，照搬未必灵。

东炉西炉的启发，或许可借鉴它们找方向的法子。方向怎么找？先盘家底：村里有什么果、什么景、什么人。再找错位：别人卖鲜果，我能不能做加工，别人做加工，我能不能卖体验。然后找搭子：单村接不住的流量，能不能跟邻村串成一条线。最后小步试：先做一个打卡点、一款果饮、一条研学路线，跑通了再铺开。小不是问题，就怕小得没有方向、没有行动。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉鹤盛东炉寻景、西炉兴业——一颗柿子两样“红”

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 李彩云

本文转自：温州新闻网 66wz.com