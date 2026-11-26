温州日报 2026-11-26 08:56:42

11月25日，记者从温州龙湾国际机场获悉，温州出发直飞昆明可申领2026“彩云文旅消费券”航旅专项券，机票实付满500元减60元、满1000元减100元。旅客凭抵达云南机票，还可享受省内66家A级景区免首道门票或票价折扣福利。

温州网讯 去滇池喂一次冬日海鸥，去大理吹一吹下关风，去丽江看一场日照金山……现在温州游客“打飞的”去云南，还能顺手解锁一波“真金白银”的文旅福利。

昨天，记者从温州龙湾国际机场获悉，温州出发直飞昆明可申领2026“彩云文旅消费券”航旅专项券，机票实付满500元减60元、满1000元减100元。旅客凭抵达云南机票，还可享受省内66家A级景区免首道门票或票价折扣福利。

该专项券由云南省文旅厅推出，总投入7000万元，仅限东方航空、祥鹏航空承运的直达入滇航班使用，中转航班无法核销。每笔订单限用1张券，每位用户最多可享受2次优惠，券领取后7个自然日内有效，名额先到先得。机票消费券活动持续至12月31日。

目前，温州至昆明符合优惠的直达航班有：东航MU5880（11:45起飞，14:55抵达）、祥鹏航空8L9898（15:20起飞，18:55抵达）、东航MU9662（19:55起飞，22:55抵达，每日执飞）；祥鹏航空L9784（12:35起飞，18:00抵达，周一、三、五、日执飞），航班时刻以航司官方渠道实时信息为准。

旅客可登录云闪付APP，将定位切换至云南任意城市，进入彩云文旅消费券专区领券，再通过东航、祥鹏航空官方渠道购票，结算选择云闪付支付即可享受立减。凭抵达云南的机票，游客可在全省16个州市共66家A级景区享受优惠，如昆明世博园、大理崇圣寺三塔、丽江拉市海等免收首道门票；腾冲火山热海、普者黑等推出套票折扣，部分配套住宿礼遇。

针对经昆明长水机场中转的旅客，即日起至2027年1月31日，停留6小时及以上可申领免费乘车券。使用本次航旅专项券的旅客返程时，还可凭云闪付用券记录，走昆明长水机场专属安检通道，但权益仅限本人。

来 源：温州日报

原标题： 机票优惠 门票减免 年前“飞”云南可享多重福利

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com