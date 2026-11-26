温州日报 2026-11-26 09:10:39

近日，来自温州高校的非温籍青年学子代表化身“安居体验官”，带着这些有关未来居住条件的具体设想，先后走进温州湾国际人才社区、平阳37℃文昌青龙公寓以及平阳城发·未来之家青年公寓，一间一间地“验房”。

温州网讯 “毕业后，我想留在温州工作。租的房子最好有厨房，我能自己做便当带去单位，最好还有个阳台……”近日，来自温州高校的非温籍青年学子代表化身“安居体验官”，带着这些有关未来居住条件的具体设想，先后走进温州湾国际人才社区、平阳37℃文昌青龙公寓以及平阳城发·未来之家青年公寓，一间一间地“验房”。

温州湾国际人才社区三面环河，毗邻温州轨道交通S1线；周边配套资源丰富，两公里内，学校、三甲医院、商场、菜场等配套一应俱全。穿过社区中庭，数十名“安居体验官”推开样板间的大门——灰白色布艺沙发靠墙，两张石纹圆茶几一高一低错落摆着，明亮的阳光透过落地窗斜铺到地毯上。

进入房间后，“安居体验官”们四散开来。郑宗庭走到衣柜前，拉开柜门，伸手摸了摸层板的厚度；李雨婷弯下腰，屈起指节在踢脚线上敲了两下；还有人站到窗边往外望，念叨着“这采光可以”……这阵仗，俨然是在验收自家新房，每一处边角都不肯轻易放过。

而位于平阳的37℃文昌青龙公寓主打“随到随住、住有宜居”：共享健身房、安静独立的自习室等公共空间一应俱全，居住、社交、成长在社区自然衔接。“一个人在外地工作，最怕的不是房租，是下班回家没人说话。有这样一个公共空间和丰富的文化社群，可以和邻居说说话，感觉挺不错的。”来自温州大学的“体验官”潘姚翔感慨道。

随后，“体验官”又来到了平阳城发·未来之家青年公寓。项目运营负责人李聪颖从房源套数讲到申请门槛，从户型说到租金标准：“这批房子主要面向刚毕业、在平阳上班的年轻人，租金也在刚毕业年轻人可承受的范围内。”

“哇，这完全是我喜欢的风格！”卧室里，原木色的双人床上铺着黑白斑马纹的床品，搭配着垂坠感极好的双层窗帘；客厅的布艺沙发上搭着同款斑马纹毛毯，阳光大大方方洒落在墙角的绿植上；厨房格外干净明亮，浅色橱柜在自然光下透着光泽，冰箱、燃气灶、抽油烟机一应俱全。郑宗庭拉开橱柜门看了看收纳空间，笑着感叹：“这配置，周末叫上几个朋友来聚个餐，完全没问题。”从卧室的氛围感，到厨房的烟火气，这种拎包入住的精装细节，让年轻人对未来独居生活的美好想象照进了现实。

来 源：温州日报

原标题： “大学生安居体验官”在温州“试住”未来——此心安处，从一间样板间开始

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com