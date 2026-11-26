温州日报 2026-11-26 09:10:09

金价大跌，央行却在“买买买”，这让不少普通投资者拿不准主意：现在到底是“抄底”的好时机，还是该再观望观望？

温州网讯 最近关注金价的温州市民，心里大概率有点犯嘀咕。一边是国内金价跌回到了去年4月的水平，国际金价从年内高点回撤了约30%，伦敦现货黄金目前在3600美元/盎司徘徊；另一边，全球央行却在加快买金的脚步，我国央行更是已经连续24个月增持。金价大跌，央行却在“买买买”，这让不少普通投资者拿不准主意：现在到底是“抄底”的好时机，还是该再观望观望？

央行连续24个月增持

背后藏着什么信号

最新数据显示，截至2026年10月末，我国黄金储备达到7830万盎司，环比增加83万盎司，不仅实现了连续24个月增持，而且单月增持规模已连续8个月扩大。放眼全球，各国央行的购金热情同样高涨。世界黄金协会统计显示，今年三季度全球央行净增持黄金321吨，同比增长42%，创下近两年单季新高。

耐人寻味的是，这波大规模增持恰恰发生在金价明显回调的阶段。业内普遍认为，央行在金价下跌时依然稳步出手，背后有两层考量：一是着眼长远、优化储备结构——目前我国黄金储备在国际储备中的占比约为7.9%，与全球约27%的平均水平还有不小差距，持续增持是在补齐短板；二是典型的“逆势布局”，不追高，趁价格回落时逢低吸纳。

不过，我市一股份制银行理财师也给普通投资者提了个醒：央行买金是国家层面的“战略配置”，而老百姓买金是过日子的“个人理财”。央行的举动可以帮我们看清黄金的长期价值，但千万别简单画上等号，觉得“央行买了，自己就该立刻跟着冲”。

金价还在“找底”

短期波动依然不小

回到大家最关心的行情上来。今年10月，伦敦现货黄金一度跌至3869美元/盎司附近；进入11月后，金价依然没能站稳反弹，11月24日，现货黄金价格为3660美元/盎司。从走势来看，金价仍处在寻找底部的过程中，短期压力还没有完全释放。

综合多家机构的判断，短期内由于通胀超预期强化了加息预期，金价在4000美元关口附近的拉锯可能还会持续一段时间；但把时间拉长看，全球央行持续购金等核心支撑并没有变。用一句话来概括，就是“短期承压，中期有底”。

银行频发提醒

普通人买金记住这四点

面对这波大起大落，我市不少市民的心态也颇为纠结。想“抄底”，又怕买在半山腰；想观望，又怕错失机会。多家银行近期已陆续发布贵金属价格波动风险提示，提醒大家保持冷静，避免盲目追涨杀跌。

如果确实看好黄金、想趁回调配置一点，上述理财师给出的建议非常实在。先想清楚是“赚快钱”还是“做配置”。如果冲着短期赚差价去，眼下多空博弈激烈、价格上蹿下跳，贸然抄底很容易买在半山腰，并不划算；但如果是为了长期理财、给家庭资产多加一层“安全垫”，回调反而提供了慢慢布局的机会；管住仓位，别把太多钱押在黄金上。黄金本身不生利息，波动又大，买得太重反而容易影响家庭资产的稳健度。

专家建议，黄金占家庭总资产的比例控制在10%到15%比较合适，尽量通过定投或分批买入的方式平摊成本，切记不要加杠杆。此外，按自己的习惯挑对工具。想省心长期攒着，可以看看银行的积存金，1克就能起投，还支持定投；平时炒股、有证券账户且看重买卖方便的，可以关注黄金ETF，不过要做好承受短期波动的心理准备；如果就想买点实物“压箱底”，金条或金币更合适，但入手前别忘了算好保管和以后变现的成本。

说到底，央行连续24个月增持黄金，给普通人带来的真正启发，不是让我们盲目“抄作业”，而是看懂黄金在家庭账本里该占什么位置——控制仓位、选对工具、分批买入、不加杠杆。做到这四点，金价涨了能跟着沾光，金价跌了也不会打乱正常生活。短期行情受利率、美元和资金流向等多重因素影响，比起费尽心思去“猜底”，先理清自己的需求和承受能力，才是最稳妥的做法。

来 源：温州日报

原标题： 黄金跌破3600美元 普通人要不要买买买

记者 杨帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com