温州都市报 2026-11-27 09:04:20

国际高血压学会日前发布《2026版全球高血压实践指南》，其中最核心的变化是：过去大家熟悉的“正常高值”区间，也就是130~139/80~89mmHg，被重新定义为“血压升高”，不再被视作接近正常，提示需要临床关注、尽早干预。记者就此采访了温州医科大学第一临床医学院（信息与工程学院）执行院长兼温医大附一院副院长、高血压中心主任吴高俊，请他给中青年群体血压异常者提一些防控建议。

温州网讯 国际高血压学会日前发布《2026版全球高血压实践指南》，其中最核心的变化是：过去大家熟悉的“正常高值”区间，也就是130~139/80~89mmHg，被重新定义为“血压升高”，不再被视作接近正常，提示需要临床关注、尽早干预。

“看到新发布的指南，我赶紧翻出自备的血压仪，给办公室8名35到50岁的同事都量了一遍血压。”市民黄女士说，结果让她和同事们大吃一惊：根据新指南，8人里只有2名血压正常，其余血压都偏高。

记者就此采访了温州医科大学第一临床医学院（信息与工程学院）执行院长兼温医大附一院副院长、高血压中心主任吴高俊，请他给中青年群体血压异常者提一些防控建议。

我国高血压标准没有下调

“首先要明确，目前我国高血压的诊断标准并没有改成130/80mmHg。”吴高俊开门见山地说。那么130~139/80~89mmHg这个区间算什么？吴高俊表示，这一区间被称为“血压升高”，也常叫“高血压前期”，并不等于确诊高血压，目前不推荐常规用药，但需要引起警惕，通过生活方式调整加以关注。

他解释，诊断标准是否下调，核心依据是药物治疗“利与弊”的权衡——只有当证实这一区间启动药物治疗利大于弊时，标准才会调整。

“如果真把标准降到130/80mmHg，我国成人高血压患者人数可能翻番，从现在的2.45亿人逼近5亿，年轻患者人数可能增至近3倍。”吴高俊透露，国内正在开展相关的前瞻性、大规模、随机对照临床研究，全国有百余家中心参与。在结论明确前，公众不必自行对照新标准焦虑，更不能据此给自己扣上“高血压”的帽子。

中青年血压异常检出率呈上升趋势

记者从温医大附一院体检中心了解到，青年人体检中血压异常的检出率呈上升趋势。该中心主任林卫红表示，结合中心连续三年数据，31~40岁区间的血压异常占比从 4.21%攀升至8.82%，是血压异常占比较高的主要年龄段；18~30岁群体检出率总体仍低，但增速值得关注，血压异常占比由0.52%快速上升至3.33%，大学生、刚入职年轻人中与肥胖、熬夜相关的血压波动并不少见。

更值得警惕的是，年轻人的血压偏高往往不是孤立出现的。体检中常能看到血压偏高同时合并血脂异常、高尿酸血症、超重肥胖、脂肪肝等问题，“三高”甚至“四高”叠加的情况越来越常见。不少人体重超标、腰围偏大，血脂、尿酸一起亮红灯，血管负担层层加重。

但是年轻人对血压的重视程度仍不乐观。看到报告上130~139mmHg的血压数值，多数年轻人的第一反应是“又没不舒服，应该没事”，倾向于忽视、放着不管；主动拿着报告咨询医生、进一步复测的个例并不高。不少人还停留在“高血压是老年病”的印象里，对自己身体发出的早期预警信号不以为意。

针对这一现状，该体检中心建议，常规体检和健康筛查应当更有针对性：把血压测量列为青年人群的必查项目，同时优化血压测量方式。单次诊室血压既可能因白大衣效应而高估血压，也可能漏诊夜间高血压或隐匿性高血压；对初次偏高者要安排安静状态下复测，并推荐“居家规范自测”，精准捕捉真实血压状态，避免单次紧张造成误判。对肥胖、熬夜、久坐、饮食不规律、喜爱油炸烧烤、有高血压家族史的高风险人群，建议在“居家自测”基础上，同步筛查血脂、尿酸、血糖、体重指数与腰围，开展心血管风险综合评估，必要时完善“24小时动态血压监测”。

比监测更重要的是落实生活方式干预。血压升高者和超重肥胖者应重视体检报告中的生活方式干预提示和随访建议，把指标转化为可执行的健康行动计划，而不只是一个数字。

别把“没症状”不当回事

为什么专家反复提醒中青年要重视血压？吴高俊给出了一组数据：上世纪50年代，我国高血压患病率仅5%左右，如今成人高血压患病率已升至27.5%，且仍呈上升趋势。其中，1991年至2015年，20~39岁人群高血压患病率增从约4.5%升至11.0%，是各年龄段中上升最快的。“虽然绝对值仍低于老年群体，但年轻人高血压患病率上升速度必须引起重视。”

与老年高血压患者相比，中青年患者有几个明显特点：一是以单纯舒张压（下压）升高为多，老年人则多表现为收缩压（上压）高为主；二是心率偏快的人多；三是继发性高血压占比相对高一些；四是用药依从性差，不少人确诊后抱着“年纪轻不用吃药”“吃药要吃一辈子”的错误想法，不遵医嘱或擅自停药。

“高血压被称为‘隐形杀手’，绝大多数人没有头晕、头痛等症状，前期更是如此。”吴高俊提醒，血压超过120/70mmHg，心血管事件风险就已开始上升，只是幅度较小。如血压超过140/90mmHg长期放任不管，会逐步损伤心、脑、眼、肾等器官，可能导致中风、心肌梗死、肾衰竭、心力衰竭，甚至主动脉夹层等致死致残。年轻人容易被忽视的早期损伤是肾脏浓缩功能下降，表现为夜尿增多；若排除睡前大量饮水等因素，应及时排查血压问题。

生活方式是中青年防控的“主战场”

谈及病因，吴高俊认为，高血压是多因素疾病。当前我国居民超重及肥胖占比已达50.5%，肥胖是高血压、高血脂、高血糖的重要上游危险因素；此外，遗传、久坐少动、高盐饮食、抽烟饮酒、精神压力大、长期熬夜、依赖外卖等，都是血压升高的危险因素。

在食盐摄入方面，他特别提醒，成人每日食盐推荐摄入量不超过5克，而本地居民平均每天摄入约13~14克，接近推荐量的3倍。“不只是炒菜放盐，酱油、味精、加工零食、甜品里都含有隐形钠，总量控制更关键。”

针对不同阶段，吴高俊给出了清晰的干预原则：

高血压前期（130~139/80~89mmHg）：一般不用药，重点靠生活方式调整——饮食清淡、控制体重、规律运动、舒缓压力、戒烟限酒，定期（最好1次/月）监测血压。

确诊高血压（达到140/90mmHg）：必须严格遵医嘱启动药物治疗，切勿轻信非专业人士的建议不遵医嘱自行停药。已经服药的患者，建议长期把血压控制在130/80mmHg以下，最大程度降低器官损伤风险。

他也纠正了两个常见误区：一是“瘦人不会得高血压”，高血压是多因素疾病，还与遗传、压力等相关，体型偏瘦同样可能患病；二是“高血压都不可逆”，部分由重度肥胖、短期压力骤升等可逆因素，或明确继发性病因引起的高血压，在病因纠正后有机会恢复正常。

“血压管理没有‘特效药’，长期坚持健康生活方式，才是守住身体健康的根本。”吴高俊表示。

来 源：温州都市报

原标题： 我国高血压标准没降 但别把“没症状”不当回事

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com