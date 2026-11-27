温州都市报 2026-11-27 08:58:00

近日，记者从市体育局获悉，温州将承办第16届亚洲龙舟锦标赛。该赛事拟于明年4月在温州龙舟运动中心举行。

温州网讯 近日，记者从市体育局获悉，温州将承办第16届亚洲龙舟锦标赛。该赛事拟于明年4月在温州龙舟运动中心举行。

龙舟运动是中华优秀传统体育文化的重要载体，也是促进国际体育交流的重要纽带。温州龙舟文化底蕴深厚、群众基础广泛、水域条件优越，曾成功承办第19届亚运会龙舟比赛等多项高水平龙舟赛事，具备良好的赛事承办基础和组织保障能力。2025年，亚洲龙舟联合会第八届执委会决定在温州设立办事处，为进一步深化亚洲龙舟运动交流合作、推动项目发展提供了有利条件。

本次赛事将由亚洲龙舟联合会主办，体育总局社会体育指导中心、中国龙舟协会、温州市人民政府共同承办。

亚洲龙舟锦标赛由亚洲龙舟联合会主办，是龙舟项目的洲际顶级赛事，也是国家体育总局计划内的国际A类赛事，比赛项目通常设100米、200米、500米、1000米直道竞速等。温州承办第16届亚洲龙舟锦标赛，有助于进一步展示龙舟文化、提升城市国际影响力，推动龙舟运动在亚洲范围内的交流与发展。

近年来，温州持续完善龙舟运动设施，积极举办高水平龙舟赛事，龙舟运动的群众参与度不断提升，已成为展示城市形象、促进全民健身的重要载体。

来 源：温州都市报

原标题： 温州将承办亚洲龙舟锦标赛 拟于明年4月在温州龙舟运动中心举行

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com