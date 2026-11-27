温州都市报 2026-11-27 08:42:00

近日，温州市中心城区地下老旧排水管渠更新改造工程正式开工。作为鹿城区城市更新、市政排水提质增效重点民生项目，该工程获中央财政支持，总投资约5799.98万元，涉及管渠总长约3.1公里，完工后将有效提升区域防洪排涝能力和城市核心区水环境质量。

温州网讯 近日，温州市中心城区地下老旧排水管渠更新改造工程正式开工。作为鹿城区城市更新、市政排水提质增效重点民生项目，该工程获中央财政支持，总投资约5799.98万元，涉及管渠总长约3.1公里，完工后将有效提升区域防洪排涝能力和城市核心区水环境质量。

据了解，该项目由温州市排水有限公司牵头实施，覆盖鹿城路（勤奋路—人民西路、广化桥路—西城路）、勤奋路（雪山路—百里西路）、牛山北路（西站东路—德政东路）、陡门头—浦口路等路段排水管线。其中，陡门头—浦口路管渠起点位于环城东路与温州市和平整形医院交叉口，沿陡门头—浦口路终至东门浦泵站排江闸门井，全长约487米；鹿城路两段雨水管渠修复合计约1.3公里。

此次改造涉及的片区管网建成年代久远，受土体沉降、外部荷载叠加影响，部分管渠存在淤积堵塞、接口渗漏、结构破损变形等病害，汛期易形成局部积水内涝隐患，既影响群众日常出行，也威胁城市水环境安全。

施工方介绍，温州市排水有限公司在开工前已完成全段管网“体检”摸排，因地制宜制定差异化修复方案。针对老城区道路狭窄、沿街商铺与居民小区高度集中等施工难点，项目区分不同路段特点，采用微创非开挖修复与局部必要开挖修复相结合的方式推进作业。

在条件适宜管段，将优先选用CIPP紫外光固化内衬修复、水泥基聚合物模筑法等成熟非开挖修复工艺。这类工艺凭借施工干扰小、结构耐久性强、成型后过流能力提升明显等优势，可最大限度减少对居民正常生活的影响。

自2019年以来，温州市排水有限公司已开展非开挖修复试点，累计完成管网整治项目130余项、修复管网200余公里，非开挖修复技术应用走在全省前列。

来 源：温州都市报

原标题： 鹿城地下管网迎来“微创手术” 中心城区老旧排水管渠更新改造工程开工，总投资5800万元

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com