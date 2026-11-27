温州日报 2026-11-27 08:48:00

11月26日，以“交融共生·高质焕新——厚植投融生态 赋能产业跃升”为主题的2026创投大会在温州举行。政府部门、头部创投机构、科研智库、科创企业代表齐聚一堂，共探资本与产业深度融合路径，为迈入GDP万亿门槛的温州寻找转型发展的资本答案。

温州网讯 瓯江潮涌，群贤汇聚。昨天，以“交融共生·高质焕新——厚植投融生态 赋能产业跃升”为主题的2026创投大会在温州举行。政府部门、头部创投机构、科研智库、科创企业代表齐聚一堂，共探资本与产业深度融合路径，为迈入GDP万亿门槛的温州寻找转型发展的资本答案。

在主旨演讲环节，中国普惠金融研究院院长贝多广、国科温州研究院副院长帅建伟、鼎晖百孚合伙人王超凡先后登台，分别从资本类型演进与创投方向、片上脑机接口技术、硬科技投资逻辑与布局三个维度展开剖析，解码产融协同的底层逻辑。

在项目路演环节，魔芯科技、航芯国创、星创环保等科创企业依次亮相，分别展示了作为物理AI底座的4D世界模型、打破海外垄断的MEMS惯导芯片和把城市淤泥变为生态石材的固废资源化技术，紧紧瞄准产业真实痛点，用硬科技回应市场需求。

会上，交通银行温州分行发布了企业全周期综合金融服务方案，覆盖企业初创、成长、并购全链条，完善股权融资之外的综合金融服务体系。

温州已经连续4年举办创投大会，营造起政府投资基金、国企投资基金和市场化私募基金协同发展的格局，持续的深耕给温州带来了甜头。纳百川、瑞浦兰钧等企业在本土资本的帮助下登陆资本市场，助力温州抢滩新能源赛道。大罗山基金村入驻基金于2023年向维眸生物投资6000万元，成功招引其落地温州，2025年又追加投资1.4亿元，助力该公司眼科创新药临床试验推进、临床前管线研发及技术创新平台扩展，推动温州生命健康产业加快实现成果转化，目前维眸生物已递表港交所。

来 源：温州日报

原标题： 2026创投大会在温举行 万亿温州 觅“耐心资本”新伙伴

作者 周建勋

本文转自：温州新闻网 66wz.com