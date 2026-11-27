温州日报 2026-11-27 08:34:00

公共服务关系民生、连接民心。在基本公共服务一体化改革实施迎来三周年之际，温州聚焦“小切口”破题，交出一份可感可及的“民生答卷”。

温州网讯 公共服务关系民生、连接民心。在基本公共服务一体化改革实施迎来三周年之际，温州聚焦“小切口”破题，交出一份可感可及的“民生答卷”——

今年新出台配套政策40项，新争取省级以上试点37项，74个“七优享”项目前9个月完成投资43.4亿元、完成率95.3%。

从医养结合的专业照护，到海岛家门口的放心就医；从企业办托的带娃便利，到综合高中的多元成才……温州紧扣“基本”和“一体化”两个关键词，扎实提升群众教育、医疗、养老、住房、就业等方面福祉，推动基本公共服务更加均衡可及、优质共享。

从“一张床”到“全场景”

“医康养护助”改革落地惠民

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中午，瑞安市玉海街道社区卫生服务中心饭菜飘香，护理员逐间送午饭。94岁的黄秀兰由家人陪着用餐。她脑出血卧床五年多，去年7月住进医养结合病区后，照护有了着落。

儿子杨先生对比了开销：居家请保姆月花8000多元，住这里扣除补助只需3000多元，“看病也不用来回折腾，直接转到楼下的住院病房治疗。”

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从过去的“医院不能养老、养老不能医疗”，到如今“床位联动、服务切换”，瑞安“医康养护助”融合改革打通民政、医保、残联政策壁垒，让符合条件的失能老人在养老、住院等场景，均可叠加享受长护险、养老服务消费补贴和重度残疾人护理补贴。“改革目标就是让失能失智老人家庭少跑腿、少花钱、少受累，保障老年人有尊严地安享晚年。”瑞安市医疗保障局党组成员林漫漫说。

服务供给向社区和居家延伸。瑞安首个社区嵌入式养老机构“幸福悦享家园”，把日间照护、认知干预、康养护理等服务“打包”送到老人身边，实现“不离家、不离亲、不离圈”。面向居家养老的老人，当地还引导基层医疗机构与居家上门护理机构合作，让专业医疗服务走进老人家中，推动“居家养老+医疗服务+长护照料”融合联动。

“县乡村一体化”改革破题

让医疗卫生人才“流动”起来

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换季时节，洞头区鹿西乡卫生院门口已有老人等候。70岁的仇大伯走进诊室，找区人民医院下派医生洪舒郁复诊。他患慢阻肺多年，过去村里缺专科医生、卫生院能力有限，病情一反复，就得随家人出岛，奔波往返市区医院。

医疗卫生人才“区乡村一体化”管理改革落地后，仇大伯在家门口就能做CT、看专家，复诊抬脚就到。从“出岛奔波”到“家门口看专家”，就医路短了，海岛老人的负担也轻了。

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去年，浙江在11个县（市、区）启动医疗卫生人才“县乡村一体化”管理改革试点，以人才管理改革为切口，撬动县域医疗资源统筹配置，让优质服务向基层延伸。洞头作为试点，聚焦编制、招聘、使用、保障、医保“五个一体化”先行探路。

针对招引困境，牵头医院统一招聘，新聘人员5年区级医院轮岗；人才流通上，建立区乡村三级全员岗聘和村医队伍建设机制，医共体岗位100%开放竞聘。区乡之间的“双向流动”，让元觉街道卫生院全科医生陈小倩有了奔头，顺利到区人民医院系统学习。“这里能接触到更多的病例，把新技术带回社区。”她说。

人才既要流得动，更要留得住。洞头区不仅推进空编资金补助机制，实现“一本账”统一管理，还针对离岛、偏远地区设立特岗、交通补助及职称晋升专项通道，确保人才“下得去、留得住、干得好”。

探路“企托无忧”全链改革

解锁“带娃上班”新模式

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早上7点半，龙湾区滨海第二幼儿园企业托育班门口渐渐热闹起来。职工陈女士把两岁的儿子送入园后，步行十余分钟就到了上班的厂区。午休时分，她通过手机里的“云呵护”小程序，实时可见孩子在园情况。“孩子的状态一目了然，让我们安心上班。”她说。

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这一场景，是龙湾探路“企托无忧”全链改革的缩影。该区作为温州工业大区，外来人口占比超55%，企业职工托育需求迫切，“带娃难”“入托难”成企业引才留才关键痛点。以纳入省级托育教育一体化改革试点区为契机，龙湾打造“企托无忧”品牌，构建三条链——

重塑供给链，设立企业定制班、园区托育点和爱心流动站，提供“一企一班”、多企共享、预约派单服务，新增普惠托位200个、节约办托成本约4500万元。

锻造师资链，建立“双师聘任”建智库、“分层研修”建智汇站、“圈层联动”建教研体，变“师资断层”为“强师赋能”。目前，幸福湾智汇站托班教师100%持双证、区域人才储蓄库达80%。

迭代治理链，通过“微舱监测”循证照护、“智能搭桥”家园同频、“数智宏舱”精准治理，推动“经验照护”向“数智共育”转变，现有试点园10所，辐射400户家庭。

创办综合高中促职普融通

为学生打开多元成长赛道

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周二、周五下午，温州艺文综合高级中学的走班融通课程如期展开。音乐、美术、舞蹈、播音主持等艺术类选修与职业类课程同时开放，学生可自主选择。

“我从幼儿园就开始学双排键，想考音乐学院，冲着艺术路线报考了艺文综合高中。”琴房里，学生林俊凯感叹高一生活的充实，“老师帮我从头打磨声乐这个辅项，现在更有信心了。”

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去年，温州市中等幼儿师范学校新添了一个新身份——温州艺文综合高级中学。这是浙江省首批综合高中试点学校，也是温州市第一所试点学校，是综合高中改革试点的标志性成果。

这不是简单的增挂牌子，而是温州通过“盘活存量资源、增量普高学位”，应对当地公办普高学位缺口的创新探索。

学校的特别之处在于“职普融通”。学生以普高学籍入学，高一第一学期结束后职普分流，修满学分后，可自由选择普通高考或职教高考。在融通课程中，音乐、美术、舞蹈、语言，及无人机操控与维护、园林技术、航空服务等职业技能类课程丰富多元，让每个学生都找到适合自己的成长路径。

“我们有近50名专职艺术教师、上百间专业艺术教室和现代化实训场地，为选择性课程落地提供支撑。”该校校长侯伯念说，学校建立了三年周期的生涯规划体系，高一探索兴趣、高二定向选择、高三冲刺备考，让学生走得通、走得稳。

目前，学校已招收普高学籍学生420人，学生选择普通高考、艺术高考和职教高考路线分别占40%、40%和20%。

民之所盼，政之所向。温州将聚焦群众急难愁盼重点领域，紧盯“一老一小一弱”等重点群体，滚动推出更多“小切口”改革项目，聚力推动公共服务设施从“增量配置”向“存量盘活”转变，努力做到“花更少的钱、办更多的事、享更优的服务”，持续增进群众“体感”和满意度。

来 源：温州日报

原标题： 温州以“小切口”提速基本公共服务一体化改革 把优质服务送到群众最需处

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com