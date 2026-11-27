温州都市报 2026-11-27 09:00:00

近日，温州市市级文化特派员工作阶段性汇报暨项目路演评审活动举办。温州市瓯绣非遗传承人、浙江工贸职业技术学院瓯绣艺术馆负责人余琼，作为派驻鹿城区南郊街道西屿社区的市级文化特派员，携《瓯润大众·链通海外——瓯绣非遗“五化”活态传承与全链出海共富项目》登台汇报，呈现了半年来校地联动推动瓯绣扎根社区、以非遗赋能共同富裕的实践成果。

温州网讯 近日，温州市市级文化特派员工作阶段性汇报暨项目路演评审活动举办。温州市瓯绣非遗传承人、浙江工贸职业技术学院瓯绣艺术馆负责人余琼，作为派驻鹿城区南郊街道西屿社区的市级文化特派员，携《瓯润大众·链通海外——瓯绣非遗“五化”活态传承与全链出海共富项目》登台汇报，呈现了半年来校地联动推动瓯绣扎根社区、以非遗赋能共同富裕的实践成果。

余琼从走访社区文化家园、摸排群众文化需求入手，以“五化”路径推动瓯绣跳出静态展陈模式，转向活态传承，打通从本土工坊生产到海外传播的全链条。半年间，项目在非遗普及、文创转化、数字出海三大板块多点开花。

项目开设“瓯绣拾光”非遗普及课堂，固定周末开班、常态化授课，把瓯绣技艺送到居民身边，让社区群众就近体验、学习传统刺绣。

依托“匠心屿”数字文化出海基地，项目运营海外账号“@非遗的刺绣家”，聚焦瓯绣技艺、绣娘故事持续输出短视频95条，积累订阅粉丝1.1万，单条视频最高播放量达477万次。内容生产、线上传播链路已经跑通，瓯绣以“社区出品”的崭新身份，走向海外网友视野。

不仅如此，项目从百余名体验学员中筛选6名种子学员重点培养，实行一人一档，定期开展座谈点评、分层高阶实训，引导学员从模仿跟学到独立原创。目前学员已可自主完成作品设计与制作，相关作品已获得专利授权或完成著作权登记，为社区瓯绣文创转化储备了首批骨干力量。

下一阶段，瓯绣普惠课堂覆盖面将持续扩大，学员培养目标从“上手体验”升级为“独立创作、文创转化”，同步探索稳定增收渠道；依托“十里塘河·幸福南郊”样板创作工程，将西屿社区的非遗传承经验提炼为可复制、可推广的基层非遗发展模式。

浙江工贸职业技术学院将文化特派员工作纳入服务地方发展总体布局，依托瓯绣艺术馆，持续提供师资、课程、设计、数字运营等专业支撑。

“非遗不该锁在橱窗里，要回到街坊的手上——学得会的技艺，挣得到的收入。左邻右舍都能上手、都能受益，这手艺才算真正传下去。”余琼说。

来 源：温州都市报

原标题： 一条非遗视频播放477万次 瓯绣从鹿城西屿社区“绣”向海外

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com