温州都市报 2026-11-27 08:37:00

11月26日，市气象部门预计，今天起到周末，温州基本是晴到少云的“单曲循环”，阳光按时打卡，洗晒出游都可以安排上了。

温州网讯 11月26日，市气象部门预计，今天起到周末，温州基本是晴到少云的“单曲循环”，阳光按时打卡，洗晒出游都可以安排上了。

根据预报，28日晴，10～22℃；29日晴，8～18℃。省气象部门提醒，28日前后有一股弱冷空气“串个门”，降温幅度不算大，但沿海风力会有所起势，早晚凉意比白天明显得多。

天一冷一放晴，很多市民的“晒瘾”就上来了，窗户外、阳台上挂出一排排酱油肉、鱼鲞。但这个周末的天气有个细节值得拎出来说：白天最高气温22℃上下，而且阳光“大方营业”。而酱油肉不能“晒”，要靠“晾”。猪肉在太阳下长时间直晒，外层水分被迅速抽干，吃起来又干又硬，失了酱油肉该有的油润。讲究的晾晒条件是“15℃以下、风大、日烈”，风才是主角，太阳只是配角。周末白天温度蹿到20℃出头，午后挂在风口吹一吹、避开直晒面，比摊在太阳底下硬晒要靠谱得多。

天气晴好带来的另一份甜，正在山间晾晒场上铺开来。“番薯枣”眼下陆续进入制作和上市节奏。“番薯枣”晒制最怕连绵阴雨，这几天阳光管够，做出来的番薯枣色泽亮、口感软韧，正是尝鲜的好时候。

需要多提一句的是，晴好天气“续航”虽长，秋燥也跟着加码。市气象部门提醒，未来几天森林火险等级偏高，用火用电多留个心眼。

来 源：温州都市报

原标题： 今起天气晴好 周六弱冷空气串门

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com