温州日报 2026-11-27 08:23:00

AI时代，算力与电力正在加速协同。算力每往上走一步，很多基础设施的配件就得换一代。固态变压器（SST,Solid State Transformer）作为其中之一，由此进入视野。

温州网讯 AI时代，算力与电力正在加速协同。算力每往上走一步，很多基础设施的配件就得换一代。固态变压器（SST,Solid State Transformer）作为其中之一，由此进入视野。

就在几天前，温州市委专题调研“两新”深度融合发展，实地考察电气企业，并召开固态变压器产业工作座谈会，传递出的信息很明确：这个由AI算力需求催生的电气细分赛道，温州已经起跑。

固态变压器也称电力电子变压器。与传统变压器靠工频铁芯和铜绕组变压的方法相比，固态变压器靠高频变压器实现电压变换与电气隔离，体积更小、效率更高，功能集成度更强。天正电气董事长高天乐就把它比作“电力电子技术+高频变压器”融合的“智能电力大脑”。

对算力中心来说，它不只是换一台设备，而是把供电链路缩短、把损耗降下来。过去的数据中心供电，要经过“10千伏进线—工频变压器—UPS—列头柜—服务器电源”，全链路效率通常只有90%至95%。

这条赛道已被不少巨头关注。2025年OCP全球算力大会上，英伟达发布《800V DC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书，给出的AI数据中心供电方案是800V高压直流+固态变压器；谷歌提出的未来电源架构，终极方案也指向固态变压器。今年6月，微软与英伟达、谷歌共同发布《Solid State Transformer Specification v0.3》，计划在AI数据中心引入800V直流供电与固态变压器。

国内布局也在提速。今年3月，工信部等四部门联合印发《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》，首次将大容量固态变压器列为国家重点推广项目。今年，也被称为固态变压器产业化元年。

抢滩这条细分赛道，温州如何发力？数据显示，全市电气领域有1788家规上企业，去年工业总产值3150亿元；今年前三季度规上工业增加值增长14.9%，居传统优势产业首位。温州国家级电气产业先进制造业集群本地配套率85%以上，具备“一小时供货闭环”优势；拥有赛宝实验室、西交大雁荡山电气研究院等平台，主导或参与制修订16项国际标准、820项国家标准。此外，市“十五五”规划纲要明确，到2030年电气产业总产值将达到4000亿元。

除此以外，温州发展人工智能本身就有绿电优势。据统计，全市清洁能源装机占比达45.1%，“核风光水蓄氢储”的能源体系，为算力提供了低成本、低碳的电力底座。有了固态变压器，电能转化的效率再上一个台阶，“电”与“算力”的连接就多了一个支点——等于给绿电优势又添了一双翅膀，也为本地算力中心配套增加了砝码。

企业端进展更快。正泰在西安攻关第四代集成式SST，项目入选央地协同专项，即将推出行业首批搭载英飞凌功率器件的产品；天正1.25兆瓦级SST机型10月16日量产下线，10月29日在乐清公交超充站投运，成为浙江首台实现示范应用的固态变压器，峰值效率98.5%、整站效率97.5%，比传统方案提升5%以上；安富已有样机产出，计划明年一季度量产。

对全年不间断运行、用电量以亿度计的算力中心而言，效率每提高一点，省下的电费和碳排放都不是小数。以100MW数据中心为例，1%的效率提升每年就能省下数百万到上千万元电费，5%的提升对应每年数千万度电的节约。

有集群、有配套，还要有一批敢投早的企业，成为温州接得住、扛得起的底气。

此次座谈会上，产业规划和布局、科技研发和转化、企业培育和招引、产品示范应用等路径被明确下来。

会上给出的时间表很紧：等不起、慢不得。从工频变压器到固态变压器，温州不仅是将现有的设备更新换代，更是在AI时代电力基础设施的版图上提前拔得头筹。

来 源：温州日报

原标题： 有集群 有配套 敢投早 温州抢滩固态变压器新赛道

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com