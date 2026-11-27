温州雕琢“金角银边” 完善便民配套
温州都市报 2026-11-27 09:24:00
市综合行政执法局11月26日透露，全市累计新（改）建273个口袋公园，其中今年新增6个。
鹿城区丽江花苑口袋公园
平阳县福宁小游园
龙湾区汤品园东侧口袋公园
苍南县篮球公园
温州网讯 市综合行政执法局11月26日透露，全市累计新（改）建273个口袋公园，其中今年新增6个。
这6个口袋公园分别位于鹿城区望江路、勤奋路与百里西路交会处，望江西路星龙海鲜西侧；龙湾区汤家桥村汤品园小区东侧；瑞安市清泉路和叔远东路交叉口附近；平阳县同福嘉园西侧；苍南县大剧院北边。
近年来，温州市持续推进口袋公园提质增量，以绣花功夫雕琢街区“金角银边”，优化景观设计、完善便民配套、做实精细化管护，不断拓展城市绿色休闲空间，让民生绿意就近可享、触手可及。
来 源：温州都市报
原标题： 雕琢“金角银边” 完善便民配套
记者 蒋文泽
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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