好吃又养生 苍南红心柚迎来丰收季

苍南发布 2026-10-19 10:01:00

金秋时节，在“中国四季柚之乡”苍南马站，500亩红心柚迎来丰收季。

金秋时节，在“中国四季柚之乡”苍南马站，500亩红心柚迎来丰收季。一颗颗金黄饱满的柚果挂满枝头，剥开果皮，红宝石般的果肉展露出来，轻咬一口，清甜汁水在嘴里迸发，是独一份的秋日限定滋味。

山海出好果

马站红心柚自带“天赋buff”

马站镇地处浙江最南端浙闽交界，依山傍海，气候温润，光照充足，土壤肥沃，是温州远近闻名的“花果之乡”。这里不仅四季柚久负盛名，也孕育出品质出众的马站红心柚。城门顶、中魁、下魁一带向阳山坡，昼夜温差大，利于果实积累糖分，出产的红心柚风味浓郁，品质拔尖。

一方水土造就好底子，而上乘的口感，更离不开果农全年不间断的匠心耕耘。从春季疏花授粉，到夏季套袋防虫、抗旱防晒，再到秋季逐个检查成熟度，马站果农坚持绿色生态种植。不打催熟剂，不抢早上市，耐心等待柚子在枝头自然积淀糖分与风味，待到时机成熟才采摘上市。这份不赶时间的坚守，正是马站红心柚地道本味的秘密。

颜值口感双在线

一口爆汁清甜爽口

马站红心柚果形硕大饱满，单果平均重量2-3斤，金黄油亮的果皮圆润光洁，如同被秋日阳光细细打磨。剥开外皮，惊艳的绯红色果肉映入眼帘，果粒晶莹剔透，好似散落的红宝石。

一刀切下，清新的柚香扑面而来。瓣瓣果肉颗粒饱满，几乎撑破囊衣。咬上一口，汁水瞬间迸发，甜中带着恰到好处的微酸，果肉细腻爽滑，清爽不腻，层次丰富，吃过便令人念念不忘。颜值与风味兼备，是属于秋日独有的舌尖惊喜。

好吃还养生

这颗柚子好处多多

不仅风味出众，马站红心柚还是秋日的“营养担当”。

维生素C含量高，且富含番茄红素、β？胡萝卜素等抗氧化物质，助力提升身体免疫力；

含有柚皮苷与类胰岛素成分，低糖低脂，适合控糖控脂人群食用；

丰富膳食纤维和果胶，有助促进肠道蠕动，辅助降低胆固醇；

秋天气候干燥，红心柚润肺降燥、解腻开胃，全家老小都适宜品尝。

一颗柚子，解锁多重营养，是家庭日常、亲友馈赠的优选时令鲜果。

采摘攻略

赴一场秋日甜蜜之约

赏味时期：每年10？11月，正是马站红心柚最佳采摘期，时令短暂，尝鲜要趁早。

参考价格：4-5元/斤（具体价格以果园现场为准）

采摘点位：马站镇中魁村四季柚采摘点

挑选小贴士

①优选表皮光滑细腻、色泽金黄均匀的果实；

②同等个头掂重量，手感越沉，汁水越充沛；

③轻捏果皮，紧实富有弹性为佳；

④刚摘下的柚子可放置2-3天“辞水”，甜度和润感进一步提升。

金秋“柚”约，这个秋天，马站柚山见！

来 源：苍南发布

原标题： 苍南红心柚，迎来丰收季

本文转自：温州新闻网 66wz.com